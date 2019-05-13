Finlandiya'da Irak'a gönderilen nükleer cihazlara gümrükte el konuldu

Finlandiya'daki bir firma tarafından Irak'a gönderilen, nükleer silah yapımında da kullanılabilecek cihazlara gümrükte el konuldu.

Finlandiya Gümrüğünden yapılan açıklamada, ülke yasalarına göre suç teşkil eden bu olayla ilgili söz konusu firma hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, firma tarafından Irak'a gönderilen cihazların askeri olduğu kadar sivil amaçlar için de kullanılabileceği aktarıldı.

Gümrük Yüksek Müfettişi Sari Knaapi de yapılan kütle spektrometre analizi temelinde, bu cihazlar sayesinde nükleer silah yapımında kullanılacak maddeler elde etmenin de mümkün olduğunu belirterek, "Ancak burada bir art niyet olup olmadığının araştırılması gerekiyor" dedi.

Knaapi, cihazı gönderen firmanın ulusal çapta dahi tanınırlığı olmayan küçük bir firma olduğuna dikkati çekerek, cihazın hangi amaçla Irak'a gönderilmek istendiğinin henüz açıklığa kavuşturulamadığını kaydetti.

Government negotiations face lobbying controversy. @SuomenTulli stop a device headed for Iraq. Fewer summer jobs available. Referee blows the whistle on racism. @leijonat face USA tonight at ice hockey World Championships. Monday morning weather: mixed. https://t.co/bsXKtlQptJ — News Now Finland (@NewsNowFinland) 13 Mayıs 2019

​Farklı amaçlar için kullanılabilen bu tür cihazların ABD'den Finlandiya'ya ithalatı için resmi izin gerekmezken, bu cihazların Finlandiya'dan Irak'a gönderilmesi için mutlaka resmi makamlardan onay alınması gerekiyor. Resmi iznin Finlandiya ya da ABD makamlarından sağlanması yeterli oluyor.