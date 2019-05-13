Eski Bulgar Dışişleri Bakanı Stalev: Türkiye, kendini çok önemseyen bir ülke

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Ulusoy'un Bulgaristan okullarında Türk dili eğitiminin güçlendirilmesi çağrısına tepki gösteren eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stoyan Stalev, Türk diplomatın iç işlerine müdahale girişiminde bulunmadığını ancak yapılanın ayrımcılık olarak görülebileceğini ifade etti. Stalev, Türkiye'nin kendi çok önemseyen bir ülke olduğunu kaydetti.

Ulusoy sözlerini Bulgar bTV kanalına yorumlayan, bir dönem Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Stalev, açıklamanın yersiz olduğunu, zira konunun Türk diplomatın yetki alanına girmediğini kaydederek bu sözlerin ayrımcılık olarak görülebileceği konusunda uyardı.

© AFP 2019 / THIERRY CHARLIER Bulgaristan Başbakanı Borisov’dan, Türk Büyükelçi Ulusoy’a ‘Türkçe’ tepkisi

Stalev, "Çünkü fabrika işçilerinin seçiminde ayrımcılık yapıldığı izlenimi oluşabilir. Türk yatırımlarının genellikle Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yer aldığı biliniyor. Bu da ayrımcılık hissi uyandırabilir" dedi.

Türkiye'deki Mercedes fabrikalarında kimsenin Almanca bilen işçi istihdamı konusunda konuşmadığı örneğini veren Stalev, İstanbul'daki Mercedes tesislerinde Almanca konuşulmadığından emin olduğunu, dolayısıyla Türk yatırımcıların ayrımcılık için temel oluşturmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin her zaman kendine saygı gösterilmesini ve ısrarcı önerilerine karşılık verilmesini beklediğini söyleyen Bulgar diplomat, "Türkiye, kendini çok önemseyen bir ülke ve bunu hiçbir gerekçe bulunmayan durumlarda bile göstermeye çalışıyor. Türkiye, diplomaside iki ilkeye bağlı: Neredeyse hiçbir zaman özür dilemiyor ve neredeyse hiçbir zaman partnerlerine minnettarlığını ifade etmiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Kırcali'de Teklas fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkçe bilen ve bilmeyen Bulgarlar için istihdam yaratmak isteyen Türk yatırımcı ve iş insanlarının ortak isteğini dile getirdiğini belirterek Bulgaristan okullarında Türk dili eğitimini güçlendirme çağrısında bulunmuştu.

Ulusoy, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamanın yanlış tercüme edildiğini savunmuştu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da, "Dil eğitimi diplomatın işi değil" sözleriyle tepkisini göstermişti.