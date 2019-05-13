Sırbistan: Batı, Rusya’yla ilişkilerimizden rahatsız

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Batı’nın Belgrad’a, Rusya ve diğer ülkelerle ilişkilerinden dolayı baskı yaptığını belirtti.

© AFP 2019 / SHAH MARAI Sırbistan, Mi-17 helikopterleri satın almak için Rusya ile görüşüyor

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Dacic, dış baskıya artık alıştıklarını ve bağışıklık kazandıklarını belirterek, "Batı her konuda itiraz edecek bir şeyler bulur. Çin'e vize muafiyetini getirdik, Batı itiraz etti. Hindistan ve Endonezya'ya getirdik, Batı itiraz etti. Rusya'ya da getirdiğimizde itiraz ettiler. Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını imzalıyoruz yine rahatsızlar. Üstelik sadece Sırbistan ilişkiler kurarken rahatsız oluyorlar. Hırvatistan, Macaristan veya Almanya Çin'le dostluk ederken Batı itiraz etmiyor" ifadelerini kullandı.

'SIRBİSTAN'IN RUS GAZI ALMAMASI GEREKİYORMUŞ'

Ülkesine karşı çifte standart uygulandığını söyleyen Dacic, "Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerine Kuzey Akım'dan giden gazı kullanmalarına izin var, Sırbistan'ın ise Rus gazını almaması gerekiyormuş, güya olumsuz etki yapıyormuş. Yani Almanlara ve diğerlerine yapmıyormuş da sadece bize yapıyormuş. Çifte standart. Sürekli bu tür şeylerle karşılaşıyoruz” dedi.

Sırbistan'ın Türk Akımı için 400 kilometrelik boru hattının yapımına başladığını belirten Dacic, bu konuda "Bulgaristan'da her şeyin iyi olması ve engelin çıkmaması" umudunu dile getirdi.

Türk Akımı doğalgaz boru hattının, Belgrad'a yapılan politik baskının temel sebebi olduğunu kaydeden Dacic, "Ancak Rusya'da başka kimse gaz teklif etmiyor" diye de ekledi.