Almanya camilere dış kaynakları kesmek için 'cami vergisi' getirmeyi düşünüyor

Almanya federal hükümetinin camilere dış kaynak akışını durdurmak için bir çeşit cami vergisi getirme tasarısına ülke içinde destek artıyor.

© AA / Almanya bazı Arap ülkelerince camilere yapılan yardımları denetleyecek

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre parlamentonun bu konuda yönelttiği sorulardan birine hükümet "bunun muhtemel bir yol" olacağını söyledi.

Cami vergisi ülkede vergi mükelleflerinden alınan "kilise vergisine" benzer şekilde toplanacak. Almanya'da kiliselerin gelirinin yüzde 70'i vergilerden elde ediliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre 'cami vergisiyle' İslami kuruluşların yurtdışından gelen "anti-demokratik ya da radikal" kaynaklara bağlılığını azaltma hedefleniyor.

Almanya'da eyaletlerin bazıları bu fikre destek verdiklerini açıkladı.

Gazeteye konuşan Mecklenburg- Batı Pomerania bölgesel eyaletinin içişleri bakanlığı "Muhtemel radikalleşme de dahil yabancı etkisini azaltmak için kilise modeline dayalı cami finansmanına açık olduklarını" söyledi.

Baden-Wuerttemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de "Hem ilahiyat içeriği hem de siyasi görüş anlamında" dış etkilerin tehdidine dikkat çekerek "En kötü durumda bu radikal İslamcı, anti-demokratik içerik ve niyetleri kapsıyor" dedi.