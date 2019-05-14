Zelenskiy’in oy pusulasını gösterdiği için ödeyeceği ceza belli oldu

Mahkeme süreci bugün sonuçlandı ve hakim tarafından açıklanan karara göre ünlü komedyen, Ukrayna kanunlarının 213-10 maddesine muhalefetten bin 234 grivna (47 Amerikan doları) para cezasına çarptırıldı.
Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılan 39 aday arasından sıyrılarak ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan’da yapılan seçimin ikinci turunda, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak seçimlerden galip çıkmış, Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimde mağlup olan taraf olmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)