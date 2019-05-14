Bulgar medyası: Türk parti liderinin ailesi, AB’nin kaynaklarıyla inşa edilen turist evleri ile ilgili skandala karıştı

Bulgaristan basını, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) lideri Mustafa Karadayı’nın akrabalarının, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen paralarla inşa edilen turist evleri ile ilgili skandala karıştıklarını ileri sürdü.

Araştırmacı gazetecilik haberleriyle bilinen Bulgar Bivol sitesi, Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH lideri Mustafa Karadayı’nın akrabalarının, AB’den gelen paralarla inşa edilen turist evleri ile ilgili patlak veren skandala karıştıklarını iddia etti.

Sitenin Bulgaristan ticaret sicilinden ve Devlet Tarım Fonu’ndan alınan verilere dayandırdığı haberde, Mustafa Karadayı’nın baldızının ve kayın biraderinin, ülkedeki kırsal bölgeleri geliştirme programı kapsamında turist evi sınıfına giren 4 yapıyı inşa eden şirketlere sahip oldukları ileri sürüldü.

© AFP 2019 / Nikolay Doychinov Bulgar hükümetinden Türklerin tepkisini çeken karar

4 tesisin inşaatı için harcanan toplam tutarın neredeyse 1 milyon leva (yaklaşık 500 bin euro) olduğu ifade edilen haberde, daha önce farklı kişiler üzerinde kurulan ve sonra akrabalara devredilen şirketlerinin tüm tesisleri Karadayı’nın doğup büyüdüğü (Bulgaristan'ın güneyindeki) Borino bölgesinde inşa ettiklerine dikkat çekildi.

Son birkaç hafta içinde Bulgar medyasında çıkan haberlerde, ülkedeki köy turizminin canlandırılması için inşa edilen konuk evleri ile ilgili skandala devlet adamlarının ya da aile fertlerinin karıştığı defalarca ifade edilmişti.

Program çerçevesinde 2007-2013 döneminde AB’nin tahsis ettiği paralarla Bulgaristan genelinde turistler için toplam 546 ev inşa edilmişti.