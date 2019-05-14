1 yıldır tutuklu olan Vışinskiy’den mektup var: Suçlamalar Poroşenko’nun siyasi oyunu

Vışinskiy mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Uydurma bir vatana ihanet suçlamasıyla hapiste neredeyse bir yıl geçirdim. Bir yıl içinde yazdığım, düzeltisini yaptığım, RİA Novosti Ukrayna’da yönetimim boyunca yayınlanan her şeyi düşündüm ve bir kez daha ikna oldum. Ben ve benimle birlikte çalışan gazeteciler gazetecilik prensipleri ve ifade özgürlüğü prensibinden zerre uzaklaşmadan dürüstçe mesleki sorumluluklarını yerine getirdi. Bana yöneltilen vatana ihanet, Ukrayna karşıtı propaganda, yıkıcı faaliyetler yürütme gibi suçlamalar, görevinden ayrılacak olan Devlet Başkanı Poroşenko’nun yazdıklarımızın doğruluğuna karşı intikamı ve siyasi oyunu.”
15 Mayıs 2018'de RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ve Donbass’taki ayrılıkçıları desteklemekle suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.
Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak gazetecinin tutukluluk süresi 22 Temmuz’a kadar uzatıldı.
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