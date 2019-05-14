1 yıldır tutuklu olan Vışinskiy’den mektup var: Suçlamalar Poroşenko’nun siyasi oyunu

Tutukluluk süresi uzatılan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy, meslektaşlarına yazdığı mektupta kendisine yöneltilen suçlamaları görevinden ayrılacak Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun intikamı ve siyasi oyunu olarak niteleyerek, mahkeme adil davranırsa her şeyin uydurma olduğunu kanıtlayabileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Vışinskiy mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Uydurma bir vatana ihanet suçlamasıyla hapiste neredeyse bir yıl geçirdim. Bir yıl içinde yazdığım, düzeltisini yaptığım, RİA Novosti Ukrayna’da yönetimim boyunca yayınlanan her şeyi düşündüm ve bir kez daha ikna oldum. Ben ve benimle birlikte çalışan gazeteciler gazetecilik prensipleri ve ifade özgürlüğü prensibinden zerre uzaklaşmadan dürüstçe mesleki sorumluluklarını yerine getirdi. Bana yöneltilen vatana ihanet, Ukrayna karşıtı propaganda, yıkıcı faaliyetler yürütme gibi suçlamalar, görevinden ayrılacak olan Devlet Başkanı Poroşenko’nun yazdıklarımızın doğruluğuna karşı intikamı ve siyasi oyunu.”

Mahkeme süreci sırasında kendisine gerçekten adil davranılması halinde haklılığını kanıtlayabileceğinden emin olduğunu vurgulayan Vışinskiy “Elbette hapiste bir yıl zor oldu. Özgür olmak, ailem, yakınların, arkadaşlarım ve meslektaşlarımla bir arada olmak istemediğim tek bir gün geçmedi. Ancak özgürlüğüm karşılığında ödün vermeye ya da beni tutuklamalarına neden olan siyasi oyunlarda yer almaya bir yıl önce de, altı ay önce hazır değildim, şimdi de hazır değilim” ifadelerini kullandı.

Vışinskiy mektubunu “Ne olursa olsun yüz akım ve mesleki itibarım için mücadele etmeye hazırım ve bu mücadelenin siyasi baskı koşullarında ne kadar zor olacağının bilincindeyim” sözleriyle sonlandırdı.

15 Mayıs 2018'de RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ve Donbass’taki ayrılıkçıları desteklemekle suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak gazetecinin tutukluluk süresi 22 Temmuz’a kadar uzatıldı.