Fransa'da Türk okulu tartışmasına büyükelçi de katıldı, Fransız bakanı eleştirdi

© AP Photo / Ludovic Marin Fransa, Türk liselerine sıcak bakmıyor: İslamcı ideolojiyi ülkeye taşır

Konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Musa, şu ifadeleri kullandı: "Eğitim Bakanı Blanquer'in bu konuda yanlış bilgilendirildiğini düşünmek istiyoruz çünkü itibar ettiğimiz bir devlet adamıdır. Bu ifadeler kabul edilemez ve üzücü. Türkiye'nin herhangi bir sistemin ihracında olduğunu iddia etmek akılla izah edilecek bir durum değil. Çeşitli açıklamalarda Türkiye bir sistem ihracında olan bir ülke gibi gösteriliyor. Bunun gerçekle alakası yok. Türkiye'deki mevcut Fransız okullarına karşılık Türkiye, Fransa'da iki okul açmak istiyor. Mesele bundan ibarettir. Bunun dışındaki her şey hedef saptırmaktan öteye bir şey değil."

‘ANİDEN BU GÜNDEMİ OLUŞTURMADIK’

Fransız basınında iddia edildiğinin aksine Türkiye'nin aniden Fransa'da Türk okulu açmaya yönelik bir gündem oluşturmadığını belirten İsmail Hakkı Musa, Türkiye'deki Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti'nin hukuki statüsünün belirlenmesi amacıyla 2012'den bu yana çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Musa, "Bu okullar, büyükelçilik (Fransa) destekli okullar. Bu okulların statüsü belli bir hukuki çerçeveye oturtulurken, bizim beklentimiz Türkiye olarak Fransa'da aynı şekilde işleyecek iki okulun açılmasıdır. Bu konuda muvafakat verirlerse karşılıklı olarak bu sorun çözülür. Bu konu üzerinde çalışılıyor” dedi.

‘GÖRÜŞMELER MAHREMİYETTE YÜRÜTÜLÜYOR’

Bu konu hakkında şu an Fransız yetkililerine sunulmuş bir proje olmadığını belirten Musa, Türkiye'nin Fransa ile bu konuda prensipte anlaşması durumunda okulun açılmasıyla ilgili Fransız yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti. Kendileri açısından önemli olanın bu iki okula açma hakkı verilmesinin olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bu konuda görüşmelerin iki ülkenin bakanlıkları arasında yapıldığını bildirdi.

Büyükelçi, "Mahremiyette yürütülen bu sürecin kamuoyu ile paylaşılmasının diplomatik teamüllere uygun olmadığını düşünüyoruz. Böyle müzakere çok nadir yürütülür" diye konuştu.

Le Figaro gazetesi tarafından ortaya atılan ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa’da Türk liseleri açmak istediğine’ dair iddia hakkında konuşan Eğitim Bakanı Blanquer, "Türkiye, İslamcı ideolojinin etkisini getirme arayışında, biz bu tür girişimlerin ilerlememesi için çok dikkatli olacağız. Fransa bu girişimler için açık bir alan olamaz” demişti.