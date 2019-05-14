Fransa'da Türk okulu tartışmasına büyükelçi de katıldı, Fransız bakanı eleştirdi

‘ANİDEN BU GÜNDEMİ OLUŞTURMADIK’
Fransız basınında iddia edildiğinin aksine Türkiye'nin aniden Fransa'da Türk okulu açmaya yönelik bir gündem oluşturmadığını belirten İsmail Hakkı Musa, Türkiye'deki Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti'nin hukuki statüsünün belirlenmesi amacıyla 2012'den bu yana çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
‘GÖRÜŞMELER MAHREMİYETTE YÜRÜTÜLÜYOR’
Bu konu hakkında şu an Fransız yetkililerine sunulmuş bir proje olmadığını belirten Musa, Türkiye'nin Fransa ile bu konuda prensipte anlaşması durumunda okulun açılmasıyla ilgili Fransız yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti. Kendileri açısından önemli olanın bu iki okula açma hakkı verilmesinin olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bu konuda görüşmelerin iki ülkenin bakanlıkları arasında yapıldığını bildirdi.
Büyükelçi, "Mahremiyette yürütülen bu sürecin kamuoyu ile paylaşılmasının diplomatik teamüllere uygun olmadığını düşünüyoruz. Böyle müzakere çok nadir yürütülür" diye konuştu.
Le Figaro gazetesi tarafından ortaya atılan ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa’da Türk liseleri açmak istediğine’ dair iddia hakkında konuşan Eğitim Bakanı Blanquer, "Türkiye, İslamcı ideolojinin etkisini getirme arayışında, biz bu tür girişimlerin ilerlememesi için çok dikkatli olacağız. Fransa bu girişimler için açık bir alan olamaz” demişti.
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