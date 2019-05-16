Polonya, İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Polonya Dışişleri Bakanı, İsrail'deki Polonya Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı ve Polonya Büyükelçisi'ne yönelik saldırı konusunda açıklama yapması için İsrail'in Polonya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

© REUTERS / Polonya ve İsrail arasında soykırım krizi

Yahudi soykırımının anılması ve Nazi Almanyası tarafından el konulan ve daha sonra Polonya'daki sosyalist yönetim tarafından kamulaştırılan Yahudi mal varlığının tanzim edilmesi konusunda Polonya ile İsrail arasında yaşanan sert tartışmaların ardından Polonya’nın İsrail Büyükelçilik binası saldırıya uğramıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ewa Suara, Polonya’nın İsrail Büyükelçisi Marek Majerowski'nin salı günü İsrail'de saldırıya uğraması konusunda açıklama yapması için İsrail’in Polonya Büyükelçisi Anna Azari'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

Ewa Suara, saldırganın gözaltına alınması konusunda yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Büyükelçi Marek Majerowski’nin herhangi bir yara almadığına işaret etti.

#BREAKING: Officials tell me that @PolandMFA are considering asking Israel to increase security on the Poliash Amb @mmagierowski after he was attcked yesterday in Tel Aviv; Israel Amb in Poland @Annaazari called to the foreign office in Warsaw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 15, 2019

İsrail’de 65 yaşındaki bir İsrailli, arabada bulunan Polonya Büyükelçisi'nin yüzüne tükürmüş ve daha sonra gözaltına alınmıştı.

Saldırgan, Polonya'daki Yahudi mal varlığının iadesi konusunu görüşmek üzere geldiğini ancak içeri alınmadığını, kendisine kötü davranıldığını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, büyükelçiye yapılan saldırıyı kınadı. Morawiecki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irkçı saldırıyı duymaktan çok kaygılıyım. Yabancı düşmanlığıyla yapılan saldırganlık olayını şiddetle kınıyorum. Diplomatlara veya herhangi bir vatandaşa yapılan şiddet asla müsamaha edilmemelidir" dedi.

I am very worried to hear of a racist attack on @PLinIsrael ambassador @mmagierowski. Poland strongly condemns this xenophobic act of aggression. Violence against diplomats or any other citizens should never be tolerated. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2019

Polonya, olay üzerine İsrail’in Polonya’ya soykırım tazminatı konusunda yapacağı ziyareti iptal etti. Ancak İsrail soykırım heyeti soykırım tazminatını görüşeceklerini söyledi.