Ürdün Kralı, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

Ürdün Kralı II. Abdullah ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde başkent Paris’te bir araya geldi.

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Ürdün Kralı II. Abdullah ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Fransa’nın başkenti Paris’te, teknolojinin kötüye kullanılması, aşırılık yanlısı ideoloji, hükümetler arasındaki işbirliğini kötüye kullanma konularını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sosyal medyanın aşırı uç içerikli kullanımı ve her türlü nefret söyleminden korunmak için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Diğer yandan toplantıda Christchurch cami saldırıları ele alındı.

15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde gerçekleştirilen saldırılarda 4'ü Ürdünlü olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetmişti.