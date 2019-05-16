Instagram fenomeni 'daha fazla beğeni almak için' çekiçle 200 yıllık heykeli kırdı

Instagram'da 6 binden fazla takipçisi olan Slonska, birkaç gün önce Varşova'daki Swiss Valley Park'ta yer alan 200 yıllık heykelin burnuna çekiç darbeleri indirerek kırdı.Bu sırada videoyu çeken arkadaşının ise kahkaha atması dikkat çekti.

Slonska, videoyu 'şaka yapmak' ve 'daha fazla beğeni(like) almak için' çektiğini söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcıları Slonska'ya tepki göstererek takipten çıktı.

Takipçilerinin çoğu Slonska'nın tarihe esere zarar vermek suçundan ceza alması gerektiğini savundu.

Instagram fenomeni 'daha fazla beğeni almak için' çekiçle 200 yıllık heykeli kırdıhttps://t.co/G3K1w6vHXt pic.twitter.com/zaCEQDmmFL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2019

​Tepkiler üzerine video Instagram'dan kaldırılırken, genç fenomenin Facebook hesabını da kapattığı görüldü.

Kendisine yöneltilen eleştirilere bir gün sonra yine bir video ile cevap veren Slonska, "Dün olanların hiçbir şekilde gerçekleşmemesi gerekiyordu. Çok pişmanım" dedi.

Ayrıca, Polonya'nın ilk online bankası mBank, şimdiye kadar reklamları için işbirliği yaptıkları Slonska ile artık çalışmayacaklarını duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu hareketi desteklemiyoruz. Sonraki reklam kampanyalarımızda bu kız ile çalışmayacağız" dendi.