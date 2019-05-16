Macarlar çocuklarına Hürrem ve Alperen isimlerini verebilecek

Macar Bilimler Akademisinin (MTA) 2019 için hazırladığı çocuklara verilebilecek resmi isim listesine Hürrem, Nazlı, Alperen ve Arif adları da eklendi.

İnternet sitesi "szuloklapja.hu"ya göre, MTA Dil Bilimleri Enstitüsünce hazırlanan 2019 yılı resmi isim listesine 35 yeni ad eklendi.

Yeni 20 kadın ve 15 erkek isimiyle güncellenen listede Hürrem, Nazlı, Alperen ve Arif adlarının da yer aldığı bildirildi.

Resmi isim listesinde toplam bin 780 erkek ve 2 bin 333 kadın adının yer aldığı kaydedildi.

Macaristan'da başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere birçok Türk dizisi ilgiyle seyrediliyor.