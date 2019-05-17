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03:09 17 Mayıs 2019
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    Zelenskiy’nin göreve başlama tarihi 20 Mayıs olarak belirlendi

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Avrupa
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    Ukrayna’da yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yemin töreni ile göreve başlama tarihini 20 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihin Zelenskiy’nin Ukrayna parlamentosunu feshetmesinin önünü açabileceği düşünülüyor.

    Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yemin töreni ile göreve başlama tarihini 20 Mayıs olarak belirledi. Yemin töreninde yer alacak isimler henüz belirtilmedi, ancak Zelenskiy’nin çevreleri daha önce hiç görülmemiş bir tören yapmak istendiğini belirtmişti.

    Vladimir Zelenskiy seçim zaferini kutlarken
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
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    Rada’da yapılacak töreni, parlamento sözcüsü açacak, daha sonra Merkez Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıklayacak, Anayasa Mahkemesi Başkanı da Zelenskiy’e yemin ettirecek. Daha sonra devlet başkanlığı sertifikası ve başkanlık sembolleri verilecek. Son olarak Zelenskiy konuşmasını yapacak.

    VEKİLLERİN ÇOĞU BU TARİHİ DESTEKLEDİ

    Ukrayna yasalarına göre, seçilen devlet başkanının resmi sonuçların açıklandığı tarih itibariyle 30 gün içinde yemin etmesi gerekiyor, yani 3 Haziran’a kadar.

    Ancak Zelenskiy, Rada’dan yemin törenini 19 Mayıs’ta başlatılmasını talep etti. Zelenskiy mevcut yönetimi ‘topal ördeğe’ benzeterek, Ukrayna halkının düşünülmesi çağrısı yaptı ve teklifi milletvekillerinin büyük bölümünden destek görmedi. Zelenskiy’nin seçtiği 19 Mayıs tarihinin siyasi baskı kurbanlarını anma günü olduğunu ve bu tarihte yemin edilmesinin yersiz olduğunu savunan vekiller oldu. Daha sonra parlamentoda gerçekleştirilen 7 oturumda da 6 olası tarih görüşüldü. Bunlardan biri olan 20 Mayıs da 423 vekilden 315’inin desteğini topladı.

    Vladimir Zelenskiy
    © REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
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    Birçok politikacı ve hukukçuya göre, yemin töreni olarak 20 Mayıs’ın seçilmesi Zelenskiy’nin ilk haftadan Rada’yı feshetmesi ve erken parlamento seçimlerini başlatmasının önünü açıyor. Bunun resmi olarak nedeni ise 30 günü aşkın süredir parlamento fraksiyonları arasında koalisyon sağlanamaması olacak.

    ZELENSKİY’NİN BİR KARAR ALMAK İÇİN 27 MAYIS’I BEKLEMESİ GEREKİYOR

    Ukrayna yasaları uyarınca ise Rada yetki döneminin son altı ayında feshedilemiyor, bu da Zelenskiy’nin parlamentonun akıbetiyle ilgili 27 Mayıs’a kadar bir karar alması gerektiği anlamına geliyor.

    Mevcut Rada üyeleri 2014 seçilmişti ve üyeler arasında, seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirebilmesi için Zelenskiy’e destek verenlerin oranı oldukça düşük.

    RADA SEÇİMLERİ TEMMUZ SONUNDA YAPILABİLİR

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    Erken seçim olmaması halinde Rada seçimlerinin bu yıl ekim ayında gerçekleşmesi gerekiyor. Uzmanlar ise Zelenskiy’nin desteğini arttırmak için ekimi beklemeyeceği görüşünde. Böyle bir durumda Rada seçimleri temmuz sonunda gerçekleştirilebilir.

    Zelenskiy şimdiye kadar konuyla ilgili soruları yanıtlamadı, ancak Zelenskiy’e en yakın isimlerden Dmitriy Razumkov bunun vekillerin eylemlerine bağlı olduğunu ifade etti.

    Zelesnkiy’nin rol aldığı dizinin senaristi Yuriy Kostyuk, törende resmi prosedürlerin uygulanacağını, ancak başka bir şeyler de planladıklarını belirtti. Kostyuk, Ukrainskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, “Planımız görüşme aşamasında, tüm sırları açıklamak istemiyorum, daha önce hiç olmamış bir tören olacak” demişti.

    Etiketler:
    parlamento, Vladimir Zelenskiy, yemin töreni, Yüksek Rada, Ukrayna
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