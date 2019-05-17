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12:22 17 Mayıs 2019
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    Başörtüsü / Türban

    Almanya'da ilkokullarda başörtüsü yasağı tartışması

    © REUTERS / Stefan Wermuth
    Avrupa
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    Federal Koalisyon Hükümeti Uyum Sorumlusu, Hristiyan Demokrat Parti’li (CDU) Annette Widmann-Mauz, Almanya’da okullarda kız çocuklarına başörtüsü yasağının getirilmesinin görüşülmesi için çağrıda bulundu.

    Federal Uyum Sorumlusu Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebi açıklamasında, “Kız çocuklarını okullarda başörtüsünden korumak için tüm önlemleri almak istiyorum” dediği belirtildi.

    Dünya Başörtüsü Günü
    © Sputnik / Mikhail Alaeddin
    Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı mecliste kabul edildi
    Bild gazetesinde yer alan haberde, Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebinin hayata geçirilmesi için gerekli hukuki şartların incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

    Haberde Widmann-Mauz’un, “Okullarda küçük kız çocuklarının başörtüsü takması saçma. Almanya’daki Müslümanların çoğunluğu da böyle düşünüyor. Kızları, bu zorla taktırılan başörtüsünden koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Bu uygulamaya geçmeden kanunların böyle bir yasağa müsaitliği uygun olup olmadığı incelenmeli’’ sözlerine yer verilerek; eğitim alanından uzmanların görüşlerinin de alındığı belirtildi.

    Federal Parlamento Bilim Komisyonu’nun Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebinin Federal Anayasa’ya aykırı olacağı yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

    ‘UYUM SÜRECİNE DÜŞMAN BİR HAREKETTİR’

    Başörtüsü / Türban
    © REUTERS / Stefan Wermuth
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    Haberde, Almanya Federal Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger’in “Küçük çocuklar başörtüsü takması için ebeveynler tarafından baskı uygulanıyor. Okulda başörtü takılması, uyum sürecine düşman bir harekettir. Küçük kız çocuklarının kreşlerde ve ilkokullarda fiziki ayrışmalarına sebep oluyor’’ dediği belirtildi.

    ‘GÖNÜLLÜ OLARAK BAŞLARINI ÖRTEN KIZ ÇOCUKLARINA HAKSIZLIK YAPILMASI SÖZ KONUSU’

    Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CDU) Federal Meclis Grubu aile politikaları sözcüsü Marcus Weinberg, partidaşı Widmann-Mauz’un ‘yasak’ talebiyle ilgili, “Avusturya’daki gibi genel bir başörtüsü yasağı, bizim kanunlarımıza göre oldukça kritik bir konu. Zorla başını örtmek durumunda kalan çocukları koruyacağız derken, gönüllü olarak başlarını örten kız çocuklarına haksızlık yapılması söz konusu. Federal Anayasa’mızda, herkesin kendi dini inancını özgürce yaşaması garanti altındadır. Buna aykırı davranamayız’’ dediği kaydedildi.

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    Etiketler:
    Marcus Weinberg, Heinz-Peter Meidinger, Müslümanlar, Başörtüsü, Bild gazetesi, Almanya, Annette Widmann-Mauz, Hristiyan Demokrat Parti
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