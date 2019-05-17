Katrouglas'tan Çavuşoğlu'na: Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı faaliyetleri durdurun

Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 'yasadışı faaliyetlerini' kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Ankara'dan bu faaliyetlere son vermesini talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Katrouglas'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra bir açıklama yayınladı.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Çipras: Türkiye böyle devam ederse ekonomik yaptırımlar gelebilir

Açıklamaya göre Katrouglas, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki tek taraflı yasadışı faaliyetlerini kınadığımızı en net şekilde ifade ettim ve bunlara son verilmesini talep ettim" dedi.

'ORDULAR ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK'

Çavuşoğlu'yla Ege Denizi'ndeki gerilimin azaltılmasını ve Yunan hava sahasındaki ihlallere son verilmesini de konuştuklarını belirten Katrouglas, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın şubattaki Türkiye ziyaretinde iki lider arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda, bu konuda ordular arasında güven artırıcı görüşmelerin başlatılmasına karar verildi. Pazartesi günü Atina'da yapılacak görüşmelerin yeniden canlandırılmasının gerekliliğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmenin kalıcı bir çözüm bulma amacı taşımadığını kaydeden Katrouglas, ana amacın her iki tarafın da istemediği bir kazanın önlenmesi için Ege Denizi'ndeki gerilimi azaltmak olduğunu sözlerine ekledi.