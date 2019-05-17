Avrupa Konseyi, 2014 yılında askıya aldığı oy hakkını Rusya'ya iade etti

Mart 2014'te Kırım'ın Rusya topraklarına geri dönmesi sonrası Rus parlamenterlerin oy hakkını elinde alan Avrupa Konseyi, bugün kabul ettiği bir deklarasyonla bu hakkı iade etti.

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Avrupa Konseyi'ndeki 47 üye ülkenin dışişleri bakanları, bugün yapılan oylamada, tüm üyelerin Konsey'in iki ana organında eşit şekilde katılım sağlayabilmesini öngören deklarasyonu destekledi.

Bu deklarasyon, Rusya'nın oy hakkının iade edildiği anlamına geliyor.

KIRIM'IN RUSYA'YA BAĞLANMASI SONRASI İPLER KOPMUŞTU

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2017'de katkı payı ödemelerini de askıya almıştı.