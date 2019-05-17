AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 2.22 milyar euro

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) 12. idari komite toplantısının Brüksel'de yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fonun toplam 6 milyar euro bütçesi olduğu, fona 4.2 milyar euro tahsis edildiği, 3.45 milyar euro'luk sözleşme yapıldığı ve 2.22 milyar euro ödeme gerçekleştiği belirtildi.
AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euro'luk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euro'luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.
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