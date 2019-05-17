AB siber saldırganlara yaptırım uygulayacak

Konseyin açıklamasına göre, siber saldırıların belirlenmesini ve sonrasında olaya müdahale edilmesini sağlayacak olan yeni önlemler, operasyonlarını AB dışında yapan kişi ve kurumları da etkiliyor. Ayrıca, AB dışından yapılan siber saldırıların yanında uluslararası organizasyonları hedef alan siber saldırılara da yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor.

Konsey, yaptırımların AB içinde oluşturulmuş ve AB’den yürütülen, AB dışında yer alan altyapıyı kullanan ve AB içinde veya dışında yer alan kişi veya kurumların düzenlediği siber saldırıları da etkileyeceğini duyurdu. Bunun yanında saldırılara finansal, teknik ve materyal destek sağlayan kişi ve kurumların da yaptırımlara karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, yaptırımlar arasında AB’ye girişin yasaklanması ve söz konusu kişi veya kurumların varlıklarının dondurulması yer alıyor.

Konsey’in açıklamasında konuyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“AB ve üye eyaletleri, bütün herkesi kötü niyetli eylemleri kabul etmeyi bırakmaya ve siber güvenlik ekosisteminde istikrar ve güvenliğin artırılması için uluslararası işbirliğini artırmaya çağırıyor.”

AB’nin siber saldırılara ilişkin söz konusu düzenlemesi üzerinde, ilk taslağın Haziran 2017’de kabul edilmesinden bu yana çalışmalar yapılıyordu.