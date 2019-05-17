Zaharçenko suikastının organizatörleri belirlendi

Denis Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, "Zaharçenko’nun suikastla öldürülmesinin organizatörleri, failleri ve öldürülmesini sipariş eden kişiler tespit edildi. Suikastın planlanması ve hayata geçirilmesi anlamında operasyonun şeması, suikastta kullanılan patlayıcının hareket şeması tespit edildi. Ayrıca faillerin nasıl talimat aldığını da biliyoruz" dedi.

© REUTERS / Sergei Karpukhin/2014 Zaharçenko cinayetinin görüntüleri yayınlandı

Ancak cinayetin tam üstünün açıldığını söylemek için henüz erken olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Puşilin, suikastı sipariş edenler arasında Ukrayna’nın üst düzey yetkililerin olduğunun ortaya çıkarıldığını belirterek, “Çok üst düzey yetkililer bunlar. Ayrıca Kiev rejimine destek veren diğer ülkelerin vatandaşları da var. Bu soruşturmayla ilgili açılan dosya özel kontrol altında bulunuyor. Tüm suçlular hakkettiği cezayı almalı” ifadelerini kullandı.

Somut isimler vermeyen Puşilin, henüz cinayete karışan tüm kişilerin yakalanmadığını anlattı.

Kaç kişinin yakalandığı sorusuna, bir grubun gözaltına alındığını bilgisini veren Puşilin, söylediklerinden fazla ayrıntı veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Zaharçenko cinayetine dahli olan bir Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanının yakalandığı bildirilmişti. Zanlı, verdiği ifadede, suikastta Batı gizli servislerin organize ettiğini itiraf etmişti.