Zaharçenko suikastının organizatörleri belirlendi

Denis Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, "Zaharçenko’nun suikastla öldürülmesinin organizatörleri, failleri ve öldürülmesini sipariş eden kişiler tespit edildi. Suikastın planlanması ve hayata geçirilmesi anlamında operasyonun şeması, suikastta kullanılan patlayıcının hareket şeması tespit edildi. Ayrıca faillerin nasıl talimat aldığını da biliyoruz" dedi.
Somut isimler vermeyen Puşilin, henüz cinayete karışan tüm kişilerin yakalanmadığını anlattı.
Kaç kişinin yakalandığı sorusuna, bir grubun gözaltına alındığını bilgisini veren Puşilin, söylediklerinden fazla ayrıntı veremeyeceğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Zaharçenko cinayetine dahli olan bir Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanının yakalandığı bildirilmişti. Zanlı, verdiği ifadede, suikastta Batı gizli servislerin organize ettiğini itiraf etmişti.
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