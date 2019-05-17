Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin istifa etti

Haziran 2014'ten bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Pavel Klimkin istifa etti. Klimkin yaptığı açıklamada, “Söz verdiğim gibi istifa mektubumu hazırladım” dedi.
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Klimkin, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak ve yeni kabineyi oluşturacak olan Vladimir Zelenskiy’e mektubu sunacağını açıkladı.
Siyaseti bırakmayacağını söyleyen Klimkin, "Ukraynalıların ne istediğini anlıyorum ayrıca dünyanın bizden ne beklediğini de biliyorum. Çok fazla farklı fikrim var ve bunları hayata geçirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
Result amounts to a serious blow to Kiev. Especially given no future Western European EU member backed its position. Notably, as he resigned as Ukrainian Foreign Minister today, Pavlo Klimkin said: "We (Ukraine) have almost exhausted our external support potential”.— Bryan MacDonald (@27khv) May 17, 2019
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