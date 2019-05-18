Poroşenko, Rasmussen ve bir dizi danışmanını görevden aldı

Ukrayna’da seçimleri kaybeden ve yerini Vladimir Zelenskiy’e bırakacak olan mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’i serbest danışmanlık görevinden aldı.

Ukrayna’da yerini seçimleri büyük farkla kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy’e bırakacak olan mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, görevinden ayrılmadan önce bir dizi devlet görevlisini görevinden aldı.

Ukrayna lideri, 2009-2014 döneminde NATO Genel Sekreteri olan ve 2016’da serbest danışmanlığa başlayan Anders Fogh Rasmussen’i makamından aldı. Rasmussen Rusya karşıtı yaptırımları, Donbass’a BM barış güçlerinin gönderilmesini destekliyor ve Moskova’nın birkaç gün içinde Ukrayna’yı ele geçirebileceğini ileri sürüyordu.

Rasmussen’in yanı sıra görevden alınan danışmanlar arasında Viktor Korol, Sergey Kvit ve Rusya’nın ilk Başbakanı Yegor Gaydar’ın kızı Mariya Gaydar yer aldı.

Görevinden alınan bazı diğer isimlerse Devlet Başkanlığı Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Poroşenko’nun Yüksek Rada Sözcüsü İrina Lutsenko oldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Sekreteri Aleksandr Turçinov ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Konstantin Yeliseyev de istifa mektubunu verdi.

Zelenskiy Ukrayna’daki seçimlerde oyların yüzde 73.22’sini almıştı. Zelenskiy’nin 20 Mayıs’ta göreve başlaması bekleniyor.