Avusturya Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini açıkladı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararı alan Başbakan Sebastian Kurz ile yaptığı görüşme sonrasında seçimlerin eylül ayında yapılacağını açıkladı. Ülkede siyasete olan güveninin en kısa zamanda yeniden kazanılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Van der Bellen, ülkenin huzurunun yanı sıra Avusturya’nın ülke dışındaki itibarının da önemine dikkat çekti.

Başbakan Kurz da Van der Bellen ile yaptığı görüşme sonrasında, “Erken seçimler arzu ettiğimiz bir şey değildi ama gerekliydi” açıklamasında bulundu.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER Avusturya'da erken seçime gidilecek

Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar ile kurduğu koalisyon hükümetini bitirme ve erken seçim kararını kamuoyuna duyurmuştu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Avusturya'da yasalar, yaz aylarında erken seçime gidilebilmesine imkân tanıyor. Ancak İçişleri Bakanlğı'nın seçim işlerinden sorumlu yetkilisi Robert Stein, okullar tatilde olacağı için yaz aylarında seçime gidilmesinin zor olabileceğini söylemişti. Stein, bu nedenle okullar açıldıktan sonraki ilk pazar olan 15 Eylül tarihinin ön plana çıktığını sözlerine eklemişti.