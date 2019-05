İtalya bir öğretmen için ayakta: Faşizmi reddediyoruz, işine iade edin

Solidarietà alla collega Rosa Maria Dell'Aria, sospesa per 15 giorni a stipendio dimezzato dal MIUR per i contenuti di una tesina dei propri allievi: presidio lunedì 20 maggio 2019 dalle 16,30 alle 18,30 di fronte alla sede torinese del MIUR in corso Vittorio Emanuele II 70. pic.twitter.com/MJcHsXxF5u