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12:27 20 Mayıs 2019
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

    Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladı

    © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
    Avrupa
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    Ukrayna’nın seçilen yeni devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da yemin etti. Yemin törenine yürüyerek giden Zelenskiy, bugün resmen görevine başladı.

    Ukrayna’da eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko karşısında seçimlerde 73.22 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy’nin yemin töreni gerçekleştirildi.

    Ukrayna halkı karşısında yemin eden Zelenskiy bugün resmen göreve başladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pytor Poroşenko
    © AFP 2019 / Genya Savilov
    Poroşenko, Rasmussen ve bir dizi danışmanını görevden aldı
    Zelenskiy yemin metnini okurken elinde Anayasa ve İncil’in 16. yüzyıldaki ilk çevirisi olduğuna inanılan Peresopnitsiya Gospel yer aldı.

    UNN ajansının aktardığına göre, Mariinski Park’taki evinden çıkan Zelenskiy, törenin 10:00’da (TSİ) başladığı Yüksek Rada’ya yürüyerek gitti.

    ‘BİRLEŞİRSEK GÜÇLÜYÜZ’

    Parlamento önünde toplanan çok sayıda vatandaş, alandaki ekranlardan yemin törenini memnuniyet nidalarıyla izledi. Zelenskiy, Rada’ya giderken insanlarla fotoğraf çektirdi.

    Törendeki konuşmasında Zelenskiy “Bu benim değil, hepimizin zaferi. Her birimiz Anayasa’ya elimizi koyup Ukrayna’ya bağlılık yemini ettik. Hepimiz Ukraynalıyız. Birleşmeliyiz, çünkü ancak o zaman güçlüyüz” dedi.

    Zelenskiy’nin konuşmasındaki satır başlıkları da şöyle oldu:

    -Avrupa yolunu seçtik, (başını göstererek) Avrupa burada bir yerlerde. O burada olduğu sürece, Ukrayna’da da olacak.

    -Güçlü bir Ukrayna inşa etmek isteyen herkese memnuniyetle vatandaşlık veririm. Ukrayna’ya misafir olarak değil, evinize gelir gibi gelmelisiniz. Hediye getirmenize gerek yok, yanınızda deneyim ve zihinsel değerlerinizi getirin.

    -İlk görevimiz Donbass’taki çatışmaların durdurulması. Bana çatışmaların durdurulması uğruna nelere hazır olduğumu sordular. Tuhaf bir soru. Siz Ukraynalılar, yakınlarınızın hayatları uğruna nelere hazırsınız? Topraklarımızı kaybetmeyerek, barışın gelmesi için kamuoyunda tutulmamaya, reytinglerimi, makamımı kaybetmeye hazırım.

    MAHKUMLARIN TAKASI KONUSUNDAN RUSÇA BAHSETTİ

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Zelenskiy’nin göreve başlama tarihi 20 Mayıs olarak belirlendi
    Zelenskiy, mahkumların takasına yönelik diyaloğun gerekliliğinden söz etmek için Rusçaya geçti ve “Diyaloğun başlaması ile tüm Ukraynalı tutsakların takasının başlayacağından eminim” dedi.

    Yeniden Ukraynaca konuşmaya başlayan Zelenskiy, “Bir sonraki görevimiz topraklarımızı geri almak. Hem Kırım’ı hem Donbass’ı. Bunlar Ukrayna’nın toprakları” iddiasında bulundu.

    Rusça konuşmasına Rada Vekili Oleg Lyaşko’nun tepki göstermesi ve Ukraynaca konuşmasını istemesinin ardından Zelenskiy “Ukraynalılık kimlikte değil, burada, kalptedir” dedi.

    Birilerinin ‘hayal gücü’ yüzünden yollarda tadilat çalışması yapıldığına dikkat çeken Zelenskiy “Hükümet sorunlarımızın çözümü değil, sorunumuzun kendisi” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, hükümeti yeni insanların gelmesi için yerlerini boşaltmaya çağırdı.

    MAKAM ODALARINDA FOTOĞRAFININ OLMASINI YASAKLADI

    Zelenskiy, devlet görevlilerinin makam odasında kendi fotoğraflarının asılmasını yasakladı.

    Zelenskiy “Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir. Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın” dedi.

    ‘AĞLAMAMANIZ İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM’

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Oktay, yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı'na konuk olacak
    Komedyenlik kariyerine atıfta bulunan Zelenskiy konuşmasını “Hayatım boyunca Ukraynalıların gülmesi için çalıştım. Gelecek beş yıl da ağlamamanız için elimden gelen her şeyi yapacağım” sözleriyle sonlandırdı.

    PARLAMENTONUN FESHİNİ İSTEDİ

    Milletvekili dokunulmazlığının iptali gibi bir dizi konuda karar almaları için iki ay mühlet veren Zelenskiy, “Yüksek Rada’yı feshediyorum” dedi.

    Buna göre, parlamentonun feshine yönelik kararname bugün yürürlüğe girerse, 14 Temmuz’da erken seçim gerçekleşecek.

    Parlamentoyu feshettikten sonra Zelenskiy, halkı selamladı. Ukrayna liderinin daha sonra eşiyle birlikte törene katılan yabancı heyet temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

    FUAT OKTAY DA KATILDI

    Cumhurbaşkanım Yardımcısı Fuat Oktay da yemin töreni için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

    İlgili konular:

    Zelenskiy’nin göreve başlama tarihi 20 Mayıs olarak belirlendi
    Etiketler:
    Fuat Oktay, Oleg Lyaşko, Rusça, Donbass, Rada, Avrupa, Pyotr Poroşenko, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna
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