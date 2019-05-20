İsveç'ten Assange hakkında yeni tutuklama talebi

© AFP 2019 / Daniel LEAL-OLIVAS İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını tekrar açtı

WikiLeaks kurucusu hakkındaki tutuklama talebi, kabul edildiği takdirde İngiltere'de 50 haftalık hapis cezasını çeken Assange'ın İsveç'e iadesi konusundaki ilk adımın atılması anlamına gelecek.

Kamu davaları yardımcı direktörü Eva- Marie Persson, Upsala Bölge Mahkemesi'nin taleplerini kabul etmesi durumunda Assange için 'Avrupa tutuklama yetkisi' çıkaracağını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Persson, "Hakkında tecavüz şüphesi bulunan Assange hakkında bölge mahkemesine gıyabi tutuklama talebinde bulundum" ifadelerini kullandı.

Persson ayrıca, mahkemenin tutuklamaya karar vermesi durumunda Assange'ın İsveç'e teslim edilmesi için Avrupa çapında bir tutuklama emri çıkarılacağını söyledi.

İsveç, 2010'da açılan ancak Assange'ın Ekvador büyükelçiliğine sığınmasıyla 2017'de düşürülen tecavüz davasını geçen hafta yeniden açmıştı.

Londra'daki Ekvador konsolosluğunda 7 yıl yaşayan ve geçen ay elçilik binasına yapılan bir operasyonla gözaltına alınan Assange ise, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

İsveç tarafından yapılan talep tecavüz suçlaması nedeniyle olsa da, Assange'ın İsveç'e iadesiyle başlayan süreç, WikiLeaks ile savaş suçlarını ifşa ettiği ABD'ye iade edilmekle sonlanabilir.

'HAPSE GİRDİĞİNDEN BERİ TELEFONLA KONUŞMAK MÜMKÜN OLMADI'

© REUTERS / HANNAH MCKAY WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

WikiLeaks kurucusunu İsveç'te temsil eden avukatlardan Per Samuelson ise, Assange'ın herhangi bir itirazda bulunup bulunmayacağı öğrenilene kadar mahkemenin herhangi bir tutuklama emri çıkaramayacağını belirtti ve "İngiltere'de hapse girdiğinden beri Assange ile telefonla konuşmak mümkün olmadı" dedi.

İngiltere ise, Assange'ın iadesi konusunda talepte bulunan ABD ve İsveç arasında bir seçim yapmak durumunda kalacak. İadeyle ilgili son sözü ise İçişleri Bakanı Sajid Javid verecek.

İngiltere tarafından ise, şu anda İngiltere'de 'kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal' suçlamasıyla 50 haftalık hapis cezasını çeken Assange ile ilgili suçlamalarını sunması için ABD'ye 12 Haziran'a kadar süre verildi.