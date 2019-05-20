Eyfel kulesi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule boşaltıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kuleye tırmanan kişi ile inmesi için anlaşmaya çalışıyor.

Yerel medyanın geçtiği haberlere göre, Eyfel'e tırmanan kişi fark edildiğinde kulenin 149 metre yüksekliğindeki ikinci katındaydı.

Kuleye tırmanan kişinin polisleri aşağıya atlamakla tehdit ettiği belirtildi.

BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.



Is he a Spider man? #EiffelTower pic.twitter.com/6P8iqu7Idp — irfan (@simplyirfan) May 20, 2019

Un homme aperçu escaladant la tour Eiffel, le monument évacué pic.twitter.com/JXRg0cwIls — BFM Paris (@BFMParis) May 20, 2019

​Bu, Eyfel Kulesi'ne ilk tırmanma girişimi değil. 2015 yılında da James Kingston isimli bir kişi kuleye izinsiz ve güvenlik önlemi almadan tırmanmıştı.