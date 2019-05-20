Ukrayna Başbakanı Groysman istifa kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bugün resmen göreve başlaması ve parlamentoyu feshetmesinin ardından Başbakan Groysman istifa kararı aldı.

Groysman, çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısından sonra istifa edeceğini belirtti.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Ukrayna hükümeti olarak karşılarına çıkan tüm meydan okumalara uygun şekilde yanıt verdiklerini belirten Groysman, icraatlarından utanç duymadığını, günümüzde Ukrayna'nın iyi durumda olduğunu savundu.

Parlamentonun feshi sonrası yapılacak erken seçimlere katılacağını da söyleyen Groysman, yeni hükümette profesyonel bir ekip kurabileceğinden emin olduğunu kaydetti.

Ukrayna yasalarına göre başbakanın istifa kararı parlamento tarafından alınıyor. Başbakanın istifası halinde tüm hükümet istifa etmiş sayılıyor.

Parlamento seçimlerinin temmuz ortasında yapılması bekleniyor.