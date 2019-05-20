Almanlar belediye başkanlarına cumhurbaşkanı ve başbakandan daha çok güveniyor

Almanların yerel politikacılara, cumhurbaşkanı ve başbakan gibi ülke yöneticilerinden daha çok güvendiği ortaya çıktı. Yapılan bir kamuoyu araştırması, Almanların en çok belediye başkanlarına güvendiğini gösteriyor.

Alman Bertalsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, neredeyse her iki Almandan birinin yerel politikacılara, ülke yönetiminden sorumlu politikacılardan daha fazla güvendiğini ortaya koydu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, mart ve nisan ayları boyunca SOKO Enstitüsü tarafından yürütülen ve 2004 kişi üzerinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 48.5'i yerel yöneticilere güven duyduğunu belirtti.

Federal düzeydeki politikacılara güven duyanların oranı yüzde 28.3'te kalırken, Avrupa düzeyinde görev yapan politikacılara duyulan güven yüzde 31.8 olarak kaydedildi.

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Bertelsmann Vakfı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, kamuoyu araştırmasına katılanların en çok yüzde 63,8 ile belediye başkanlarına güvendiği belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 77.7'si en çok ülke genelini ilgilendiren federal politikalarla ilgilendiğini belirtirken, yerel politikalara ilgi duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 66.2 ve Avrupa düzeyinde yürütülen politikalara ilgi duyanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

Araştırmada yer alan 75 yaş üzeri kesimin yerel politikalara ilgisinin 25 yaş grubundakilere oranla iki kat daha fazla olduğu da ortaya kondu.

Araştırmaya katılan neredeyse her iki kişiden biriyse (yüzde 55.3), yerel düzeyde alınan kararlara yeterince katılmadıkları düşüncesinde olduklarını belirtti. Büyük şehirlerde bu düşüncede olanların oranıysa yüzde 65.8'i buluyor.