Avusturya'da aşırı sağla koalisyon paydos: FPÖ'lü bakanlar toplu halde istifa etti

Muhafazakar eğilimli Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) koalisyon hükümeti, ikincisinin bitmek bilmeyen skandallarının ardından, erken seçim kararı almışken, tüm FPÖ bakanları istifalarını verdi.

© AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER Avusturya koalisyon hükümeti, göçmenleri sıçana benzeten şiirle sarsıldı

Avusturya'da Ekim 2017 seçimlerinden 2 ay sonra kurulan muhafazakar-aşırı sağ hükümeti sonunda tümden infilak etti.

Muhafazakar eğilimli Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz'un başbakanlığında aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyon hükümeti, ikincisinin bitmek bilmeyen skandallarının ardından, erken seçim kararı almışken, tüm FPÖ bakanları istifa etti.

BARDAĞI TAŞIRAN SKANDAL

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Strache’nin rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanmasının ardından başkent Viyana'da hükümetin istifası istenen protestolar düzenlenmişti. pic.twitter.com/HKCQ18dgEx — Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) May 19, 2019

Kabine dağılımında silahlı kuvvetler, ordu, polis gücü ve istihbarat teşkilatının kontrolünün FPÖ'de olması dikkat çekiyordu. FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, 2017 seçimlerinden önce bir Rus oligarkın yakınıyla yaptığı partisine maddi yardım karşılığı bazı devlet ihalelerini Rusya'ya vermeye dair görüşmenin videosunun yayımlanmasının ardından, cumartesi günü hükümetteki görevlerinden istifa etti. FPÖ lideri videoyu 'maksatlı siyasi suikast' diye niteledi. ÖVP lideri, koalisyon ortağının yolsuzluğunu kınarken, videonun siyasi rakiplerinin tuttuğu İsrailli danışmanlık firmasının komplosu olabileceğinden de söz etti.

BAŞBAKANDAN CUMHURBAŞKANINA 'BAKANIMI GÖREVDEN AL' ÇAĞRISI

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Ardından koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklayan Başbakan Kurz, bugün basın toplantısı düzenleyip Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ı görevden almasını talep etti.

İÇİŞLERİ BAKANI DİRENDİ, RESTLEŞTİ

Strache'nin istifasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması gerekirken, Kurz FPÖ üyesi Kickl'in Strache'yi soruşturma ehliyeti bulunmadığına dikkat çekmişti. Ancak Kickl bakanlıktan istifa etmeyi reddetmişti.

5 BAKAN BİRDEN İSTİFA ETTİ

Kickl'ın Kurz'a çektiği "Hep birlikte istifa ederiz" restini, FPÖ'lü bakanlar bugün toplu halde yerine getirdi. Hükümette Strache ve Kickl dışında FPÖ'den 5 bakan daha vardı.

TEKNOKRATLARLA YOLA DEVAM

15 Eylül'de yapılması planlanan erken seçimler için hazırlıklarını yoğunlaştıran Kurz ise boşalan bakanlıkları teknokratlarla dolduracağını duyurdu.

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HOFER'DEN KURZ'A GÜVENOYU TEHDİDİ

FPÖ liderliğini Strache'den devralacak Ulaştırma, İnovasyon, Teknoloji Bakanı Norbert Hofer, parti taraftarlarına 'sukunet' çağrısı yaptı. Avusturya'da istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyleyen Hofer, diğer yandan Kurz'a karşı güvensizlik önergesi verip vermeyecekleri sorusunu "Bunun ucu hala açık" diye yanıtladı.