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    Avusturya'da hükümetin çökmesinin ardından parti liderleriyle görüşmeler yürüten Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, FPÖ lideri olması kesinleşen Norbert Hofer'i ağırlarken

    Avusturya'da aşırı sağla koalisyon paydos: FPÖ'lü bakanlar toplu halde istifa etti

    © REUTERS / LISI NIESNER
    Avrupa
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    Muhafazakar eğilimli Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) koalisyon hükümeti, ikincisinin bitmek bilmeyen skandallarının ardından, erken seçim kararı almışken, tüm FPÖ bakanları istifalarını verdi.

    Sebastian Kurz- Heinz Christian Strache
    © AFP 2019 / ROLAND SCHLAGER
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    Avusturya'da Ekim 2017 seçimlerinden 2 ay sonra kurulan muhafazakar-aşırı sağ hükümeti sonunda tümden infilak etti.

    Muhafazakar eğilimli Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz'un başbakanlığında aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyon hükümeti, ikincisinin bitmek bilmeyen skandallarının ardından, erken seçim kararı almışken, tüm FPÖ bakanları istifa etti. 

    BARDAĞI TAŞIRAN SKANDAL

    Alexander Van der Bellen
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
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    Kabine dağılımında silahlı kuvvetler, ordu, polis gücü ve istihbarat teşkilatının kontrolünün FPÖ'de olması dikkat çekiyordu. FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, 2017 seçimlerinden önce bir Rus oligarkın yakınıyla yaptığı partisine maddi yardım karşılığı bazı devlet ihalelerini Rusya'ya vermeye dair görüşmenin videosunun yayımlanmasının ardından, cumartesi günü hükümetteki görevlerinden istifa etti. FPÖ lideri videoyu 'maksatlı siyasi suikast' diye niteledi. ÖVP lideri, koalisyon ortağının yolsuzluğunu kınarken, videonun siyasi rakiplerinin tuttuğu İsrailli danışmanlık firmasının komplosu olabileceğinden de söz etti.

    BAŞBAKANDAN CUMHURBAŞKANINA 'BAKANIMI GÖREVDEN AL' ÇAĞRISI

    Vladimir Putin Sebastian Kurz Kremlin Moskova
    © REUTERS / Grigory Dukor
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    Ardından koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklayan Başbakan Kurz, bugün basın toplantısı düzenleyip Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ı görevden almasını talep etti. 

    İÇİŞLERİ BAKANI DİRENDİ, RESTLEŞTİ

    Strache'nin istifasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması gerekirken, Kurz FPÖ üyesi Kickl'in Strache'yi soruşturma ehliyeti bulunmadığına dikkat çekmişti. Ancak Kickl bakanlıktan istifa etmeyi reddetmişti. 

    Putin-Kneissl
    © REUTERS /
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    5 BAKAN BİRDEN İSTİFA ETTİ

    Kickl'ın Kurz'a çektiği "Hep birlikte istifa ederiz" restini, FPÖ'lü bakanlar bugün toplu halde yerine getirdi. Hükümette Strache ve Kickl dışında FPÖ'den 5 bakan daha vardı.

    TEKNOKRATLARLA YOLA DEVAM

    15 Eylül'de yapılması planlanan erken seçimler için hazırlıklarını yoğunlaştıran Kurz ise boşalan bakanlıkları teknokratlarla dolduracağını duyurdu.

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    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    HOFER'DEN KURZ'A GÜVENOYU TEHDİDİ

    FPÖ liderliğini Strache'den devralacak Ulaştırma, İnovasyon, Teknoloji Bakanı Norbert Hofer, parti taraftarlarına 'sukunet' çağrısı yaptı. Avusturya'da istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyleyen Hofer, diğer yandan Kurz'a karşı güvensizlik önergesi verip vermeyecekleri sorusunu "Bunun ucu hala açık" diye yanıtladı. 

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    Etiketler:
    Norbert Hofer, Alexander Van Der Bellen, Heinz-Christian Strache, Sebastian Kurz, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Halk Partisi (ÖVP), Avusturya
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