Avusturya'da aşırı sağla koalisyon paydos: FPÖ'lü bakanlar toplu halde istifa etti

Muhafazakar eğilimli Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz'un başbakanlığında aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyon hükümeti, ikincisinin bitmek bilmeyen skandallarının ardından, erken seçim kararı almışken, tüm FPÖ bakanları istifa etti.
BARDAĞI TAŞIRAN SKANDAL
Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Strache’nin rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanmasının ardından başkent Viyana'da hükümetin istifası istenen protestolar düzenlenmişti. pic.twitter.com/HKCQ18dgEx— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) May 19, 2019
BAŞBAKANDAN CUMHURBAŞKANINA 'BAKANIMI GÖREVDEN AL' ÇAĞRISI
Ardından koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklayan Başbakan Kurz, bugün basın toplantısı düzenleyip Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ı görevden almasını talep etti.
İÇİŞLERİ BAKANI DİRENDİ, RESTLEŞTİ
Strache'nin istifasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması gerekirken, Kurz FPÖ üyesi Kickl'in Strache'yi soruşturma ehliyeti bulunmadığına dikkat çekmişti. Ancak Kickl bakanlıktan istifa etmeyi reddetmişti.
5 BAKAN BİRDEN İSTİFA ETTİ
Kickl'ın Kurz'a çektiği "Hep birlikte istifa ederiz" restini, FPÖ'lü bakanlar bugün toplu halde yerine getirdi. Hükümette Strache ve Kickl dışında FPÖ'den 5 bakan daha vardı.
TEKNOKRATLARLA YOLA DEVAM
15 Eylül'de yapılması planlanan erken seçimler için hazırlıklarını yoğunlaştıran Kurz ise boşalan bakanlıkları teknokratlarla dolduracağını duyurdu.
HOFER'DEN KURZ'A GÜVENOYU TEHDİDİ
FPÖ liderliğini Strache'den devralacak Ulaştırma, İnovasyon, Teknoloji Bakanı Norbert Hofer, parti taraftarlarına 'sukunet' çağrısı yaptı. Avusturya'da istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyleyen Hofer, diğer yandan Kurz'a karşı güvensizlik önergesi verip vermeyecekleri sorusunu "Bunun ucu hala açık" diye yanıtladı.
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