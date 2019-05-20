Ukrayna Savunma Bakanı ‘bombalanmış Kremlin’ fonunda poz verdi

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığına göre Poltorak, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarından birinde Photoshop’la düzenlenen, arka planda Kremlin’in ‘bombalanmış’ kulelerinin görüldüğü bir fotoğrafını yayınladı.

Habere göre şu anda Poltorak’ın yaptığı paylaşımda herhangi bir görsel yer almıyor, ancak UNIAN, fotoğrafı daha önceki haliyle okurlarıyla paylaştı.

Ayrıca yapılan paylaşımın geçmişinden mesajın bir multimedya dosyası ile birlikte yayınlanmış olduğu anlaşılıyor.

Revize edilen paylaşımda Poltorak, Ukraynalılara ‘destekleri ve iyi dilekleri’ için teşekkür etti.

Poltorak daha önce istifasını sunmuştu.