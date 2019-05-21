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    Türkiye'nin iadesini istediği avukat Keleş, İngiltere'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakıldı

    © REUTERS / Stefan Wermuth
    Avrupa
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    Türkiye'nin, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla iade talebi üzerine İngiltere'de gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan avukat Özcan Keleş kefaletle serbest bırakıldı.

    Akın İpek
    © REUTERS / Peter Nicholls
    İngiltere, Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebini reddetti
    BBC Türkçe’nin İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinden aktardığı habere göre, Türkiye'nin İngiltere'de yaşayan Türk kökenli İngiliz vatandaşı Özcan Keleş hakkında iade talebinde bulundu.

    Türkiye, Keleş’i sosyal medya paylaşımlarıyla 'terör propagandası yapmakla' suçluyor.

    İade talebinde, Keleş’in FETÖ üyesi olduğu, Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret ettiği ve sosyal medyada onun fotoğraf ve videolarını paylaştığı ifade ediliyor.

    Gazete, Sussex Üniversitesi’nde doktorasını yapan Keleş’in, Türkiye'nin iade talebi üzerine Londra’daki Westminster sulh ceza mahkemesinde dün ifade verdiğini ve tüm suçlamaları reddettiğini yazdı.

    Abdulhamit Gül
    © AA / Murat Kaynak
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    Özcan Keleş, 'doktora çalışmaları için askıya aldığını ama yeniden açtığını' belirttiği Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Türk hükümeti İngiltere'den iademi istiyor. Ben İngiltere vatandaşıyım. Burada doğdum, büyüdüm. Suçlama? Terör örgütü propagandası, üyeliği. İçişleri Bakanlığı tasdik etti. Gözaltına alındıp kelepçelendim, hücrede kaldım vs. Derinden rencide oldum. İfade özgürlüğü? Hayır, bir bedeli var" dedi.

    FETÖ İngiltere’nin terör örgütü listesinde bulunmuyor.

    Fethullah Gülen'e yakın Londra merkezli kuruluş Dialogue Society'nin başkanı olarak Keleş, 2016'da İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'ne İngilitere ile Türkiye ilişkileri hakkında bilgi vermişti.

    Türkiye daha önce de İngiltere'de yaşayan iş adamı Akın İpek için iade talebinde bulunmuş, bunun üzerine başlayan hukuki süreç kapsamında İpek, Londra'da hakim karşısına çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Akın İpek, Londra, Sussex Üniversitesi, FETÖ, ABD, Fethullah Gülen, İngiltere, Özcan Keleş, Türkiye
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