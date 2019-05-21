Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos: AB, Türkiye'nin Kıbrıs'ın ekonomik bölgesinde hukuksuzluk yapmasına izin vermemeli

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile görüşmesinde konuşan Pavlopulos, muhatabına Kıbrıs'ın egemenliği ve münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili konulardaki tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Barnier'in Kıbrıs'ı bu konuda koruyarak aslında uluslararası hukuku, özellikle de deniz hukukunu koruduğunu kaydeden Pavlopulos, Türkiye'den uluslararası hukuka saygı duymasını istediklerini, zira Ankara'nın AB perspektifinin buna bağlı olduğunu ifade etti.

"Kıbrıs konusunda uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin çok büyük önem taşıdığını anlamanız önemli, zira Türkiye'nin hukuksuzluk yapmasına izin verirsek, son derece tehlikeli, olumsuz bir emsal oluşturmuş oluruz" diye devam eden Pavlopulos, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin AB'nin münhasır ekonomik bölgesi olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini, Kıbrıs'ın korunmasının AB yasalarının korunması anlamına geldiğini vurguladı.

Barnier de, Türkiye'nin 'Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki hukuksuzluğu' konusunda Kıbrıs yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.