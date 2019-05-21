Kremlin’den Zelenskiy’e uyarı: Yaptırım çağrıları Donbass’taki sorunları çözmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Washington’a yaptığı Rusya’ya karşı yaptırımları arttırma çağrısı konusunda uyararak bunun Donbass’taki krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacağını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin Moskova’ya karşı yaptırımların arttırılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Peskov “Rusya’ya karşı yaptırımlara yönelik bu söylem yeni bir şey değil. Bu Ukrayna’nın güneydoğusundaki (Donbass) sorunu çözmesine yardımcı olmayacak bir söylem, zira ABD Minsk anlaşmalarının bir dizi gerekliliğini yerine getiremiyor. Rusya da öyle” dedi.

Peskov, anlaşmaları yerine getirebilecek ve getirmesi gereken tarafın Kiev olduğunu ifade etti.

Dün yemin ederek resmen göreve başlayan Zelenskiy bir araya geldiği ABD’li yetkililere Washington’ın Ukrayna’yı desteklemesi ve Moskova’ya karşı yeni yaptırımlar getirmesi gerektiğini söylemişti.