‘Türk Akımı, transit ülke Sırbistan’ın enerji sorununu kökten çözecek’

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antiç, Türk Akımı projesinin, ülkesinin enerji sorununu kökten çözeceğini söyledi. Antiç’e göre bu proje, topraklarından geçerek Sırbistan’ı transit ülke hâline getirecek. Ayrıca Sırbistan’a, devamının geleceğine güvenebileceği doğalgaz teslimatı sağlayacak.

Sırp RTS televizyonuna açıklama yapan Antiç, “Sırbistan, Türk Akım projesi sayesinde doğalgaza güvenilir bir biçimde ulaşacak ve daha önceleri karşılaştığı tehlikelerden kendisini korumuş olacak” dedi.

Ayrıca söz konusu proje vesilesiyle topraklarından doğalgaz boru hattı geçecek olan Sırbistan’ın, transit geçiş ücreti başta olmak üzere daha birçok fırsat elde edeceğini belirten Antiç şunları söyledi: “Enerji sektöründeki bu gelişmeler yeni sanayi ve ekonomi sahaları oluşmasına vesile olacak ve ülkenin yeniden sanayileşmesinin önünü açacak.”

Sırbistan Enerji Bakanı, söz konusu projenin boru hatlarının kiralanması üzerine kurulu tamamıyla ticari bir anlaşma olduğunu ve bu kiralama sürecinden elde edilecek gelirlerin inşaat harcamalarının tümünü karşılayacağını da söyledi.

Antiç, Türk Akımı projesinin Sırbistan kolu için 25 Nisan’da başlayan boru hattı çalışmalarının 18 Aralık’ta son bulmuş olacağını da ekledi.