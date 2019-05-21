Ukrayna parlamentosu feshedildi: Erken seçime gidilecek

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Devlet Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan karar metninde, Yüksek Rada’ya erken seçimlerin 21 Temmuz 2019 tarihinde düzenleneceği kaydedildi.

Bakanlar Kabinesi’ne erken seçimler için finansmanın sağlanması emri verilirken karar yayınladığı gün yürürlüğe girdi.

Zelenskiy dün Yüksek Rada’da yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin töreninden sonra fraksiyon başkanlarıyla bir araya gelen yeni devlet başkanı, parlamentonun halkın güvenini kaybettiğini ve son 3 yıldır koalisyonun oluşturulamadığını söyledi. Tüm fraksiyonlar erken seçim kararını kabul etti.