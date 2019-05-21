Ukrayna elçiliği pot kırdı: Kırım Tatarları yerine Holokost kurbanlarının fotoğrafı paylaşıldı

"Daha acı bir tarihin tekrarlanmasına izin vermemek görevimizdir" diye devam Ukraynalı diplomatlar, tweet'e Polonyalı Yahudilerin fotoğrafını ekledi.
May 18, 1944, it was a day when we couldn’t stop Stalin. As a consequence, we mourn the victims of the #CrimeanTatars deportation— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) May 18, 2019
Since 2014 Russia has targeted Crimean Tatars w/ detentions, forcing them out of Crimea. And it’s our duty now do not allow a bitter history repeats. pic.twitter.com/NQc36SCiZ5
Bu durumu fark eden Rusya'nın Washington Büyükelçiliği oldu.
Rus elçilik, 1944 yılını gösteren fotoğrafın ABD'deki Holokost Müzesi'ne ait olduğunu, 2019 yılını gösteren fotoğrafta ise yakalanan yabancı terör örgütü üyeleri bulunduğu kaydetti.
Ukrainian diplomacy playbook:— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 20, 2019
🔹“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews
🔹“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ
Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺
▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq
Bu arada Ukrayna elçiliğinin "Stalin'i durduramadığımız bir gündü" ifadesinde 'biz' vurgusu yapması bir pot kırılmasına daha neden oldu.
Zira 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Sovyetleri durdurmaya çalışmak, Nazi güçleriyle aynı safta mücadele etmek anlamına geliyor.
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