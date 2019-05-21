Ukrayna elçiliği pot kırdı: Kırım Tatarları yerine Holokost kurbanlarının fotoğrafı paylaşıldı

Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği, Rusya'ya Kırım Tatarlarını sürgüne gönderme suçlaması yöneltmek için 2. Dünya Savaşı sırasında SSCB tarafından sürgün edilen Kırım Tatarları yerine Holokost (Yahudi Soykırımı) kurbanlarının fotoğrafını paylaşarak büyük bir pot kırdı.

18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının sürgününün başlaması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Ukrayna elçiliği, "Stalin'i durduramadığımız bir gündü. Sonuç olarak, Kırım Tatarları sürgününün kurbanlarını anıyoruz. 2014'ten bu yana Rusya, tutuklamalar yoluyla ve Kırım'dan göndermeye zorlayarak Kırım Tatarlarını hedef alıyor" iddiasında bulundu.

"Daha acı bir tarihin tekrarlanmasına izin vermemek görevimizdir" diye devam Ukraynalı diplomatlar, tweet'e Polonyalı Yahudilerin fotoğrafını ekledi.

May 18, 1944, it was a day when we couldn’t stop Stalin. As a consequence, we mourn the victims of the #CrimeanTatars deportation



Since 2014 Russia has targeted Crimean Tatars w/ detentions, forcing them out of Crimea. And it’s our duty now do not allow a bitter history repeats. pic.twitter.com/NQc36SCiZ5 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) May 18, 2019

​Bu durumu fark eden Rusya'nın Washington Büyükelçiliği oldu.

Rus elçilik, 1944 yılını gösteren fotoğrafın ABD'deki Holokost Müzesi'ne ait olduğunu, 2019 yılını gösteren fotoğrafta ise yakalanan yabancı terör örgütü üyeleri bulunduğu kaydetti.

Ukrainian diplomacy playbook:

🔹“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews

🔹“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ



Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺

▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 20, 2019

​Bu arada Ukrayna elçiliğinin "Stalin'i durduramadığımız bir gündü" ifadesinde 'biz' vurgusu yapması bir pot kırılmasına daha neden oldu.

Zira 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Sovyetleri durdurmaya çalışmak, Nazi güçleriyle aynı safta mücadele etmek anlamına geliyor.