Fransa Maliye Bakanı: Euro hiç olmadığı kadar tehdit altında

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi birliğin ortak para birimiyle ilgili uyarılarda bulunan Bruno Le Maire, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pek çoğunun ortak para birimi euronun 'hiç olmadığı kadar tehdit altında bulunduğunun' altını çizerken, bunun çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çekti.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı riskinin de bir etken olduğunu, ama ondan ziyade, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini söyleyen Le Maire, "Ortak para birimimiz bugün her şeyden önce siyaseten tehdit altında, zira euronun ortadan kalktığını görme arzusunu saklamayan pek çok Avrupalı lider var" dedi.

#France 's finance minister Bruno Le Maire has insisted the euro is "under threat as never before" and not just because of the risk of a trade war between #China and the #United States @BrunoLeMaire https://t.co/ZXAHKLlQKZ — RFI English (@RFI_En) May 21, 2019

Haftasonu düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini Marine le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kazanması halinde olacaklara dair öngörülerini tekrarlayan Fransa Maliye Bakanı, bunun euroya darbe indireceğini, Fransız ekonomisi ve sanayine zarar vereceğini savundu.

AP seçimleri için yapılan anketler, Le Pen'in geçmişte Ulusal Cephe adını kullanan Ulusal Birlik partisini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İlerleyen Cumhuriyet partisiyle başa baş gösteriyor.

Bu manzara karşısında Le Maire "Milliyetçilerin Le Pen aracılığıyla 26 Mayıs'ta kazanmasının, finans ve eurounun istikrarı üzerine ciddi etkileri olur. Başlattığımız ekonomi ve sanayi politikaları ciddi yara alır" iddiasında bulundu.

France's Le Maire says a Le Pen win in EU elections would hurt euro https://t.co/VulyS9ZMff pic.twitter.com/R9IwM8yEko — Reuters Top News (@Reuters) May 19, 2019

Kırılgan durumdaki euro bölgesine üye ülkelerin ortak para birimini desteklemek için bütçe, bankacılık ve sermaye piyasası birlikleriyle ilgili ilave önlemler almaya çağıran Fransız bakan, böyle kararlar almanın zor olduğunu, ama alınmaması halinde de euronun geleceğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

© AFP 2019 / LUDOVIC MARIN Macron: Güçlenen bir Çin ve dünyaya kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz

Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna milliyetçi, popülist Le Pen ile finans piyasalarından gelen neoliberal Macron kalmıştı. Aşırı sağcı cumhurbaşkanı gelmesin diye her kesimin oylarını birleştirmesiyle Macron ikinci turda yüzde 66.1 oyla cumhurbaşkanı seçildi.

Ancak neoliberal politikalarına yönelik öfke akaryakıt vergilerinin artırılmasına karşı Sarı Yelekler hareketinin patlak vermesiyle taşarken, Macron'un yeniden seçilip seçilmeyeceği büyük soru işareti. Tabii yerine kimin seçileceği de...