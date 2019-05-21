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22:13 21 Mayıs 2019
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    Cezaevindeki Katalan vekiller parlamentonun açılış oturumuna katıldı

    © AFP 2019 / Pablo Blazquez
    Avrupa
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    İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'ni bağımsızlık referandumuna taşıdıkları için tutuklu yargılanan 5 milletvekiline, parlametonun yeni dönem açılış oturumuna katılmaları izni verildi.

    Katalonya
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'ni bağımsızlık referandumuna taşıdıkları için 'isyan' suçlamasıyla tutuklu yargılanan, Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Raul Romeva, polis gözetimi altında parlamentoya getirildi.

    Böylece İspanya, bu milletvekillerinin bir oturuma katılmalarına ilk kez izin vermiş oldu.

    Hapis cezasından kaçınmak için Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont, milletvekillerinin parlamentodaki oturumlara katılmalarına izin verilmemesini kınamıştı.

    Milletvekillerinden dördü parlametonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde, biri ise üst kanadı olan Senato'da görev yapıyor.

    Beş ismin, oturumun ardından cezaevine geri gönderilmeleri bekleniyor.

    Katalan liderler parlamentoya getirildiklerinde bazı milletvekillerinden alkışla destek gördüler, sol parti Podemos'un lideri Pablo Iglesias ile de kucaklaştılar.

    Muhafazakâr Halk Partisi (PP) ve merkez-sağ Vatandaşlar Partisi (Ciudadanos) milletvekilleri ise, ayrılıkçı liderlerin, milletvekilliklerinin askıya alınması için çabalayacaklarını açıkladılar.

    Bu gerçekleşirse, milletvekillerinin ilerleyen oturumlara katılmaları mümkün olmayacak.

    Katalan liderler, İspanya'da Sosyalistlerin kazandığı 28 Nisan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmişlerdi.

    SOSYALİST PARTİ HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMAMIŞTI

    Seçimde, Başbakan Pedro Sanchez'in lideri olduğu İspanyol Sosyalist İşçi Partisi birinci parti olarak çıkmış ancak tek başına hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamamıştı.

    Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno español
    © AP Photo / Francisco Seco
    İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti
    1975 yılında diktatör Francisco Franco'nun ölümüyle demokrasiye geçişin sağlanmasından beri ilk kez aşırı sağ bir parti de parlamantoya girmişti.

    123 sandalye kazanan Sosyalistlerin, hükümeti kurmak için bir önceki hükümette ortaklarından biri olan ve bu seçimde 42 sandalye kazanan merkez sol parti Podemos ya da özerk bölgelerden çıkan siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olacak.

    5 milletvekili, Katalonya'nın 2017'de bağımsızlık referandumuna katıldıkları gerekçesiyle 'isyan' ile suçlanıyorlar.

    Geçen hafta İspanya Yüksek Mahkemesi, 5 Katalan milletvekilinin tutuksuz yargılanmalarına ilişkin başvurularını reddetmişti.

    Yüksek Mahkeme, parlamentonun açılış oturumuna katılmaları için 'istisnai' bir izin vermişti. Ancak ilerleyen oturumlara katılıp katılamayacaklarına ilişkin bir karar açıklamamıştı.

    Suçlu bulunmaları halinde, milletvekillerinin 25 yıla kadar hapis cezasına çaptırılmaları mümkün.

    İspanya'nın kuzey doğusundaki yarı-özerk Katalonya bölgesinde 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

    NE OLMUŞTU?

    Anonymous
    © Flickr / Ricardo Alguacil
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    Referandumda 'Evet' kararının çıkmasının ardından Katalan liderler bağımsızlık ilan etmişti.

    İspanya merkezi hükümeti bu çağrıyı yasa dışı ilan etmişti.

    Bu gelişmelerin ardından Puigdemont ve 5 yardımcısı, hapis cezasından kaçınmak için Belçika'ya sığındı. Ülkeye dönmeleri halinde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

    1978 Anayasası, 'İspanya ulusunun bölünemez bir birlik' olduğunu yazıyor.

    Etiketler:
    tutuklu, Cezaevi, Katalonya Özerk Bölgesi, İspanya
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