Yunanistan'dan Türkiye'nin 'Pontus soykırımı' açıklamasına cevap: Tarihi çarpıtmak için başarısız bir girişim

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 'Pontus soykırımı' iddialarına ilişkin yaptığı "Hayal ürünü iddialar" açıklamasını "Tarihi çarpıtmak için başarısız bir girişim" ifadeleriyle yanıtladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Pontus soykırımı iddiaları' ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden milli mücadele sürecinin başladığı bir tarih' olduğu belirtilerek "Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan'daki bazı radikal grupların, tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye'ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRKİYE'YE 'TARİHİ GERÇEKLERİ TANIYIN' ÇAĞRISI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, Türk Dışişleri'ne verdiği cevapta söz konusu açıklamayı 'Tarihi çarpıtmak için başarısız bir girişim' olarak nitelendirdi.

Türkiye'yi 'tarihi gerçekleri tanımaya ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadele için tarihi saptırmayı bırakmaya' çağıran Yunanistan Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Geçmişin en karanlık anlarını tekrar etmemek ve geriye kalan derin yaraları iyileştirmek için Pontus soykırımı gibi olayları tanımak hepimiz için - ve özellikle komşumuz olan Türkiye için - tarihi bir görevdir"