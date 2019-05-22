ABD'den F-16 alımı hakkında konuşan Bulgaristan Savunma Bakanı, röportajında Rus MiG-29s tişörtü giydi

Elindeki Rus MiG-29s filosunu ABD F-16'ları ile değiştirmek isteyen ancak ABD'nin verdiği fiyatı abartılı bulan Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, konuyla ilgili kendisiyle yapılan röportaj esnasında MiG-29s tişörtü giydi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde açıklamalarda bulunan Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD ile devam eden F-16 görüşmelerine değindi.

Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyleyen Karakaçanov'un, röportajı esnasında Rus MiG-29s uçağının ambleminin bulunduğu bir tişört giymesi ise dikkat çekti.

Karakaçanov, tişörtüyle ilgili yaptığı açıklamada "SU-25 tişörtüm de var. Sadece bu tişörtü giymiyorum, şu anda Bulgaristan'da MiG-29s olduğu için bunu giyiyorum" ifadelerini kullandı.

'F-16 TİŞÖRTÜ GİYME FIRSATI'

ABD'yle yapılan F-16 görüşmelerinin başarıya ulaşmasını umduğunu söyleyen Karakaçanov ayrıca, 'böylelikle F-16 tişörtü giyme fırsatı olacağını' da ekledi.

Karakaçanov'a göre ABD'yle yapılan görüşmeler Haziran sonu veya daha erken bir tarihte sonuçlanacak. ABD'nin verdiği teklifi pahalı bulan bakan ayrıca ülkesinin 'silah, teçhizat ve pilot eğitimi pahasına uçak maliyetlerini düşürmeye istekli olmadığını' söyledi.

Öte yandan Karakaçanov, ABD ile anlaşıldığı takdirde ödemele yöntemlerinin de görüşüldüğünü açıklayarak "Önemli bir diğer konu ise ödemeyi nasıl yapacağımız. Bütçemize yüzde yüz oranında yüklenmemize gerek kalmayacak seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

ABD'NİN VERDİĞİ FİYATA 'ABARTILI VE MANTIKSIZ' DEMİŞTİ

Eğer ABD ile anlaşma sağlanamazsa, Bulgaristan'ın yeniden İsveç ve İtalya seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Bulgaristan Parlamentosu’nun uçakların alımı için 900 milyon euro bütçe ayırdığını kaydeden Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız" demişti.