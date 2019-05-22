'Macaristan, göçmenleri aç bıraktı' iddiası

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen Afganistan vatandaşı çifte 3 gündür yiyecek verilmediği bildirildi.
‘ŞEKER HASTALARINI AÇ BIRAKMAK İSE DAHA BÜYÜK BİR SUÇ’
Açıklamada ayrıca, ''Yetkili kurumun, sorumluluğu altında bulunan insanlara yiyecek vermesi için neden AİHM kararı gerekli. Demir parmaklıklar ardına kapatılmış insanları aç bırakmak işkence ve suç. Şeker hastalarını aç bırakmak ise daha büyük bir suç'' şeklinde ifadeler yer aldı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani açıklamasında, göçmenlerin kasten gıdasız bırakılmasını ‘insanlık dışı" olarak nitelendirmiş, "Haberlere göre, Ağustos 2018’den bu yana sınır dışı edilmeyi bekleyen en az 21 göçmen, Macar makamları tarafından yiyeceklerden mahrum edildi" bilgisini paylaşmıştı.
UN sounds alarm over Hungary’s far-right government starving rejected asylum seekers of food https://t.co/31REVXgirG— Indy World (@IndyWorld) May 5, 2019
MACARİSTAN'IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER
Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
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