Almanya'dan S-400 açıklaması: Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesi memnuniyet yaratır

Baltık Bölgesi Bilgi Destek Departmanı Rus uzman S-400’lerle ilgili son gelişmeleri yorumladı: ABD, Türkiye’yi kaybedebilir

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alım kararının NATO için cevaplanması zor sorular yarattığını ve Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.

Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli ve bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.

S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilemiyor.