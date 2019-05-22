Paris'te 72 milyon euroluk proje: Eyfel Kulesi'ne devasa bahçe geliyor

Fransız başkentinde çevre kirliliğine karşı mücadelesiyle tanınan Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni planını açıkladı: Trocadero Meydanı'nın köprüyle Eyfel Kulesi'ne bağlandığı bölge, 2024 yılında sadece yayaların kullanabileceği 'yeşil bir koridora' dönüştürülecek.

© AA / Eyfel kulesi tahliye edildi

Paris'te tarihi Trocadero Meydanı'nın Eyfel Kulesi'nin görülebileceği en güzel nokta diye bilinmesine karşın, iki anıtı birleştiren Jena Köprüsü'nden geçmek her saat yoğun trafikten ötürü zehirli bir deneyim sunuyor.

Paris'in tarihi merkezini yayalaştırma projesi yürüten Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Seine Nehri'nin iki sahil şeridini büyük ölçüde otomobillere kapatmasının ardından "Hedefi daha da yükseğe koyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Last night, Paris announced a makeover for the area around the Eiffel Tower.



It will plant trees on a car-free Pont D'Iena & turn the riverside into a pedestrian promenade, & make the surrounding gardens more densely green. So far, it looks great.https://t.co/ZTt8M02K63 — Feargus O'Sullivan (@FeargusOSull) May 22, 2019

Fransız başkentinin simgesi 'Demir Hanımefendi'nin çevresiyle ilgili 72 milyon euroluk bir proje açıklayan Hidalgo, "Kuşların şarkı söylemesini dinleyeceğimiz şahane bir bahçemiz olacak" dedi.

Eyfel'i görkemli bir bahçeyle çevirmek için çalışmalar 2020 sonu-2021 başında başlayacak. Paris'in evsahipliğindeki 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlaması öncesinde bahçenin açılışı yapılacak.

Paris to create giant garden near Eiffel Tower https://t.co/1TTnGLplXA pic.twitter.com/n09NwoOj7Y — FRANCE 24 English (@France24_en) May 22, 2019

© REUTERS / Charles Platiau Eyfel Kulesi'ne tırmanan şahıs indirildi

Köprü trafiğini kaldırıp yeşil koridor oluşturma planını, ABD'li peyzaj mimarı Kathryn Gustafson tasarımladı. Londra'daki Prenses Diana'nın anısına dikilen çeşmeyi yaratan ekipten olan Gustafson, "Paris'teki en büyük bahçeyi yaratıyoruz, hem de müthiş bir biyoçeşitlilik, tam bir ekoloji içinde" diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları'nın tamamlanmasının ardından yeşil koridorun ikinci aşamasına geçilecek. Eyfel'in diğer tarafında Champ de Mars (Mars Alanı) isimli büyük yeşil alandan École Militaire'e (Askeri Akademi) uzanan bölümde çalışmalara başlanacak.

Architects unveil £65million design to create the 'largest garden in Paris' https://t.co/zS1maF4AAx — Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2019

İkinci aşamayla birlikte projenin tamamının 2030'da bitmesi öngörülüyor. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Yürüyüş yapılacak, gezip dolaşılacak, nefes alınacak bir alana kavuşacağız" dedi.

Devasa bahçede konser verilecek alanlar da olacak.

2020 yerel seçimlerinde ikinci kez seçilmeni hesaplarını yapan Sosyalist Partili başkan, çevrecilik adına Paris'te ticari faaliyetler için kritik bölgeleri trafiğe kapatarak bazı kesimlerin ekmek parasıyla oynamakla da suçlanıyor. Anketler Hidalgo'nun gelecek yılki seçimleri az farkla kazanacağına işaret ediyor.