Paris'te 72 milyon euroluk proje: Eyfel Kulesi'ne devasa bahçe geliyor

Paris'in tarihi merkezini yayalaştırma projesi yürüten Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Seine Nehri'nin iki sahil şeridini büyük ölçüde otomobillere kapatmasının ardından "Hedefi daha da yükseğe koyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Last night, Paris announced a makeover for the area around the Eiffel Tower.— Feargus O'Sullivan (@FeargusOSull) May 22, 2019
It will plant trees on a car-free Pont D'Iena & turn the riverside into a pedestrian promenade, & make the surrounding gardens more densely green. So far, it looks great.https://t.co/ZTt8M02K63
Fransız başkentinin simgesi 'Demir Hanımefendi'nin çevresiyle ilgili 72 milyon euroluk bir proje açıklayan Hidalgo, "Kuşların şarkı söylemesini dinleyeceğimiz şahane bir bahçemiz olacak" dedi.
Eyfel'i görkemli bir bahçeyle çevirmek için çalışmalar 2020 sonu-2021 başında başlayacak. Paris'in evsahipliğindeki 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlaması öncesinde bahçenin açılışı yapılacak.
Paris to create giant garden near Eiffel Tower https://t.co/1TTnGLplXA pic.twitter.com/n09NwoOj7Y— FRANCE 24 English (@France24_en) May 22, 2019
Olimpiyat Oyunları'nın tamamlanmasının ardından yeşil koridorun ikinci aşamasına geçilecek. Eyfel'in diğer tarafında Champ de Mars (Mars Alanı) isimli büyük yeşil alandan École Militaire'e (Askeri Akademi) uzanan bölümde çalışmalara başlanacak.
Architects unveil £65million design to create the 'largest garden in Paris' https://t.co/zS1maF4AAx— Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2019
Devasa bahçede konser verilecek alanlar da olacak.
2020 yerel seçimlerinde ikinci kez seçilmeni hesaplarını yapan Sosyalist Partili başkan, çevrecilik adına Paris'te ticari faaliyetler için kritik bölgeleri trafiğe kapatarak bazı kesimlerin ekmek parasıyla oynamakla da suçlanıyor. Anketler Hidalgo'nun gelecek yılki seçimleri az farkla kazanacağına işaret ediyor.
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