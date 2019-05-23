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03:13 23 Mayıs 2019
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    'İstanbul’u Pontuslu kazandı' başlığını atan gazeteci: Haberim çarpıtıldı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Avrupa
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    31 Mart seçimleri sonrası YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatası verdiği CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili haber yapan Yunan gazeteci Ioanna Kleftogianni'den konuyla ilgili açıklama geldi. Kleftogianni, “Yunanca’da Pontuslu demek, Karadeniz kıyısından demektir asla İmamoğlu’nun Yunan kökenli olduğunu ima etmedim” dedi.

    Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir Ramazan etkinliğinde Ekrem İmamoğlu hakkında Yunanistan basınında “İstanbul’u fetheden Yunanlı” diye manşet atıldığını öne sürerek, “Efendim ne dedi Yunan medyası? Bu arkadaş nereli, CHP’li aday nereli? Nasıl oldu da Yunan medyası ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor da bir ses çıkmıyor” demişti. Göksu’nun sözlerinin ardından konu Türkiye medyasında gündem olmuştu.

    Tevfik Göksu
    © DHA /
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    'PONTUS' TAMAMEN COĞRAFİ TANIM

    Independent Türkçe'den Meriç Şenyüz'ün haberine göre, iddialara kaynak gösterilen haberi yapan Ioanna Kleftogianni, “Benim haberime gazetenin koyduğu başlık; Şehri Erdoğan’ın ‘elinden alan’ Karadenizliyle (Pontuslu) bir gün, şeklinde. Burada geçen Pontus ifadesi tamamen coğrafidir. Haberde Sayın İmamoğlu’nun Yunan, Rum kökenli olabileceğine dair en ufak bir ifadem bir imam söz konusu bile değil, olamaz da. Yunanca Karadeniz efxinos pontos’tur (Εύξεινος Πόντος ) dolayısıyla o çevrede doğan ya da yaşayan herkese Yunanca’da Pontius (Pontuslu) denir. Bu etnik ya da dini değil coğrafi bir ifadedir” diye konuştu.

    © AA /
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    Yunanistan’ın tanınmış dış habercilerinden olan Kleftogianni, “Rusya’dan Venezuela’ya kadar geniş bir coğrafyada nerede sıcak bir gelişme varsa takip etmeye çalışan bir gazeteciyim. Türkiye’deki seçimleri de defalarca takip ettim. 31 Mart Belediye başkanlığı seçimlerini takip ederken Sn. İmamoğlu’yla bir gün geçirerek kampanyasını yakından izleme fırsatı buldum ve izlenimlerimi yazdım. İmamoğlu Trabzon doğumlu olduğundan Karadeniz’den söz etmesem kendisine dair çizeceğim portre eksik kalacaktı. Karadenizli olan herhangi bir siyasetçi ya da başka birinden bahsetsem Yunanca yine aynı terimleri kullanırdım” dedi.

    ​“Olan biten haberimin tamamen çarpıtılması ve politik nedenlerle istismar edilmesidir. Bunu gazetecilik açısından tamamen skandal olarak görüyorum” sözleriyle şaşkınlığı belirten Kleftogianni, haberi yayımlayan Ethnos’un da bu konuda açıklama yapacağını belirtti.

    'ASILSIZ İDDİALAR, YANLIŞ ÇEVİRİ'

    Independent Türkçe tarafından Kleftogianni’yle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Yunanistan’ın tirajı en yüksek gazetelerinden olan 1930’dan beri yayımlanan Ethnos’tan da açıklama geldi. Konunun Türkiye’de gündeme gelmesinin ardından Yeniçağ yazarı Murat Ağırel "Ekrem İmamoğlu’na Yunan gazetesi tarafından yapılan kumpasın ayrıntılarını anlatma vakti geldi değil mi?" diyerek Twitter’dan iddialarda bulunmuş, Yunan Ethnos gazetesinin sahibiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “samimi” fotoğraflarını paylaşmıştı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bu iddialara da yanıt veren gazetenin açıklamasında, “Ethnos’un Türk yayınlarına yanıtıdır” başlıklı açıklamasında, “Komşumuz Türkiye’deki marjinal çevrelerin haber olarak yayımlamayı seçtikleri, asılsız iddialar, ‘kirli’ seçim oyunları, ispatlanmamış suçlamalar ve yanlış çevirilerden ibarettir” dendi.

    Açıklamada köşe yazılarındaki yorumlar kastedilerek, “Türkiye’nin ‘hevesli’ gazetecileri, ‘Ethnos’un Sn. Ekrem İmamoğlu’nu ‘Yunanlı’ olarak tanımladığını iddia etti” ifadelerine yer verilen açıklamada “Gazetemiz 6 Nisan’daki haberinin başlığında İmamoğlu için ‘Ponsiyen kökenli’ tanımını kullanmıştır. Başlık ‘Şehri Erdoğan’ın elinden alan Pontusluyla bir gün şeklindedir’” vurgusunda bulunuldu.

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    Etiketler:
    Pontus, Yunanistan, Ekrem İmamoğlu, Türkiye
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