İngiliz basını: Başbakan Theresa May yarın istifa edecek

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi bekleniyor. Hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.
'End of the road': what the papers say as pressure builds on Theresa May https://t.co/yW8Pkmop28— The Guardian (@guardian) 23 Mayıs 2019
The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey alamadığını yazdı. Bulvar gazetelerinden Daily Mirror da 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetini attı.
The Times: Theresa May prepares to quit after cabinet mutiny -- PM will announce departure tomorrow, allies say as Leadsom becomes 36th minister to resignhttps://t.co/2MuvNsaYvD #Brexit #MayDone pic.twitter.com/ayz0XWxWtg— Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) 23 Mayıs 2019
DÖRDÜNCÜ KEZ OYLANACAK
May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.
Theresa May, Brexit çıkmazı ve Muhafazakâr Parti'nin İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde kötü sonuçlar alması nedeniyle, bu yaz aylarında görevden ayrılması için giderek büyüyen bir baskı altında bulunuyordu.
Ancak eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıklamıştı.
HÜKÜMETTEN BİR İSTİFA DÜN GELDİ
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından sorumlu bakanı Andrea Leadsom da dün istifa etmişti.
Leadsom, istifasına gerekçe olarak, May'in geçtiğimiz gün açıkladığı yeni Brexit anlaşmasının ülkeyi AB referandumunun sonucuna sadık biçimde Birlik'ten ayıramayacağını gösterdi.
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