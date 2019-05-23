'Milkshake protestosuna' maruz kalan sağcı lider bu kez seçim otobüsünde mahsur kaldı: Yine atabilirler

İngiltere'deki Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, hafta başında milkshake'li protestoya maruz kalmıştı. Başka bir bölgeye yaptığı ziyarette yine aynı riskle karşılaşan sağcı lider, bu sefer seçim otobüsünden çıkamadı.

Bu hafta başında, İngiltere'de Brexit Partisi lideri Nigel Farage milkshake'li protestoya maruz kalmıştı.

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Newcastle'da bir vatandaş tarafından üzerine milkshake fırlatılan Farage, protestoya engel olamadıkları için korumalarını da azarlamıştı.

Aynı isim bu kez de Kent County'nin Rochester bölgesinde protestocularla karşılaştı.

@Nigel_Farage is stuck on his #Brexit bus because people have turned up with milkshakes: https://t.co/1QDpI9hI36 The driver of the vehicle, Michael Botton, told @kentlivenews 'There are a couple of guys standing over there with milkshakes, they were going to throw them over him. pic.twitter.com/R6jXYsXMab — BlakeNordstrom1 (@BlakeNordstrom1) May 22, 2019

​Farage, kendisine milkshake fırlatılmasına engel olmak için otobüsten çıkmadı ancak aşırı sağcı politikacı bu sefer de kendi otobüsünde mahsur kaldı.

Farage'nin mahsur kaldığı otobüsün şoförü ise, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ellerinde milkshake ile duran birkaç kişi vardı, onu Farage'ye fırlatacaklardı. Ancak polis de oradaydı, protestocular tespit edildi ancak Nigel otobüsten çıkamadı" ifadelerini kullandı.

'ÇIKSA DA HEMEN GERİ DÖNDÜ'

The Sun'da yer alan habere göre ise, olayı takip eden gazeteci Will Rider, "Otobüsünde tıkılı kaldı ve uzun süre çıkmadı. Sonunda çıksa da, otobüsünün birkaç metre ilerisinde bulunan destekçileriyle sohbet ettikten sonra hemen otobüse geri döndü" dedi.

Arıca, ellerinde buzlu kahve taşıdıklarına inanılan ve otobüse doğru ilerleyerek Farage karşıtı sloganlar atan birkaç kişi ise polis tarafından durduruldu.

İngiltere'de son dönemde yaşanan benzer olaylar, milkshake'li protestoların ülkenin yeni protesto geleneği haline geleceği türünden yorumlar yapılmasına neden oldu.