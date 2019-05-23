Yemen'de kullanılan Fransız silahlarına dair tartışma büyüyor: Skandalı ifşa eden gazetecilere soruşturma tepki çekti

Yemen’de kullanılan Fransa yapımı silahları ortaya çıkaran gazetecilerin İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından soruşturulması ülkede tartışma yarattı. 17 sivil toplum örgütü basın özgürlüğünün tehdit edildiğini söyleyerek soruşturmaya tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü ise soruşturmayı “normal” diye niteledi.
Fransa’nın Suudi Arabistan’a Yemen’de kullandığı silahları sattığını ortaya çıkaran Disclose kanalından Geoffrey Livolsi ve Mathias Destal ile Radio France’ın araştırma biriminden Benoit Collombat ifade vermeye çağrıldı. Gazeteciler bir Suudi kargo gemisinin Fransa yapımı askeri ekipman yüklemesi yapmak için Le Havre limanına vardığını ortaya çıkarmıştı. Haberin gündem yaratması üzerine Suudi gemisi planlanan yüklemeyi yapamadan Fransa’dan ayrılmıştı.
ULUSAL GÜVENLİĞİN GİZLİLİĞİNE ZARAR VERMEKLE SUÇLANIYORLAR
Soruşturma Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine başlatıldı. Gazeteciler ‘ulusal güvenliğin gizliliğine zarar vermek’ ve ‘gizli belgeleri paylaşmak’la suçlanıyor.
Gelişme üzerine insani yardım ve insan hakları çalışmaları yapan 17 sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak basın özgürlüğüne yönelik tehditleri kınadı.
Fransız gazeteciler bir Suudi kargo gemisinin Fransa yapımı askeri ekipman yüklemesi yapmak için Le Havre limanına vardığını ortaya çıkarmıştı. Haberin gündem yaratması üzerine Suudi gemisi planlanan yüklemeyi yapamadan Fransa’dan ayrılmıştı.
KAMU YARARI TAŞIYOR: SİLAHLAR SAVAŞ SUÇLARINDA KULLANILMIŞ OLABİLİR
Açığa çıkarılan bilgilerin kamu yararı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu bilgiler, Fransa yapımı silahların, Fransa’nın Silah Ticareti Anlaşması gereğince sahip olduğu uluslararası yükümlülükler ile Yemen konusunda Avrupa Birliği’nin Ortak Tutumu’nu ihlal ederek, Yemen’deki savaş suçlarında kullanılmış olabileceğini doğruluyor. Üstelik Fransa, Silah Ticareti Anlaşması’nın en önemli savunucularından biridir. Üç gazetecinin yargılanmakla tehdit edilmesi, basın özgürlüğüne ve basın kaynaklarının korunmasına yönelik tehdit oluşturur ve bu tehdit kabul edilemez.”
HÜKÜMET SÖZCÜSÜNE GÖRE AMAÇ KORKUTMA DEĞİL
Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ise gazetecilerin istihbarat ve soruşturma birimlerince sorguya çekilmesini ‘normalleştirerek’, “Basın özgürlüğüne çok bağlıyım ama gazeteciler de diğer herkes gibi yargılanabilir” dedi.
Sorgu ve soruşturmaların diğer gazetecileri korkutmak için yapılmadığını öne süren Ndiaye, “Yemen ile ilgili gizli olduğu belirtilmiş belgeler vardı, bu gizli belgelerin ortaya çıkması normal değil. Bu gizli belgeler yabancı güçlerce kullanılabilir” ifadelerini kullandı.
BİR SORGU DA ‘BENALLA SKANDALI’ İÇİN
Öte yandan aylarca Fransa gündemini çalkalayan ‘Benalla Skandalı’yla ilgili Le Monde’dan gazeteci Ariane Chemin’in de sorguya çekildiği öğrenildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘güvenlik görevlisi’ olarak görevlendirdiği 26 yaşındaki Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girip, protestocuları darp ettiğini gösteren görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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