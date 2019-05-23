Almanya'da iktidar partisinden, kendisini yerin dibine sokan videoyu çeken YouTuber'a 'Görüşelim' çağrısı

Almanya'da bir gencin iktidardaki CDU'yu zenginlere çalışarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi lafta bırakarak, ABD'nin savaş suçlarına ortak olarak Almanların hayatlarını ve geleceğini mahvetmekle suçladığı videosu 5 milyon kez izlendi. Başbakan Merkel'in partisi, Rezo'ya, önce sert tepki gösterdi, sonra 'Görüş alışverişinde bulunalım' dedi.

Haftasonunda Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan Alman siyaseti, kimliğini açıklamayan ve sadece 'Rezo' adıyla tanınan YouTuber'ın 55 dakikalık "CDU mahvediyor" başlıklı videosuyla sarsıldı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) başta olmak üzere CDU'nun kardeş partisi CSU, Sosyal Demokrat Parti (SPD), aşırı sağa meyilli Almanya için Alternatif (AfD), liberal eğilimli Hür Demokrat Parti'nin (FDP) eleştirildiği videoya CDU liderliği ilkin sert tepki verdi.

CDU'nun en genç milletvekili Philipp Amthor'a Rezo'nun suçlamalarına yanıt veren bir video çektiren parti liderliği, daha sonra bu videoyu yayımlamaktan vazgeçip 26 yaşındaki, saçını maviye boyayan, İngiliz metal grubu Architects tişörtü giyen YouTuber'a zeyin dalı uzattı.

Önce Rezo'nun gerçekliği şüpheli haberlerden bir karma yaptığını, bunun ifade özgürlüğü kapsamına girdiği ama gazetecilik olmadığını, siyasetin Rezo'nun anlayabileceğinden daha karmaşık olduğunu öne süren CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, ardından çark etti.

Rezo'ya hitaben 7 tweet atıp "Gel, görüşelim, konuşalım, ortak çözümler bulalım, biz birbirimizi mahvetmeyiz, biz birbirimizi dinleriz" çağrısında bulunan CDU Genel Sekreteri, planlanan görüşmede Amthor'un da yer alacağını söyledi.

1/7 Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden. Wir machen das in der @CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 23, 2019

698 bin takipçisi olan YouTube kanalı Rezo Ja Lol Ey'de daha çok müzik ve komedi videoları yayımlayan Rezo'nun siyasetin yüreğini ve beynini kavrayan videosu ise 5 milyon kez izlendi ve on binlerce yorum aldı.

Videoda AP seçimlerinin gelip kapıyı çaldığını hatırlatarak, bir yandan seçime katılım çağrısı yapan, diğer yandan ana akım partileri 'ortadan kaldırmak' gerektiğinden söz eden Rezo, Yeşiller ya da Sol Parti'ye (Die Linke) destek verilmesi gerektiğini, ancak göç ve yabancı karşıtı AfD'ye 'dünyayı daha kötü bir yer' yapacağı için oy verilmemesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle Hıristiyan Demokrat partileri, yoksulla varsıl arasındaki makasın sürekli büyümesi, iklim değişikliğiyle mücadele yalanları söylenmesi, ABD'nin işgal ve savaşlarına hiç sorgulamaksızın destek verilmesinden sorumlu tutan 26 yaşındaki YouTuber, açılışta "CDU, SPD veya AfD'nin bilim ve mantıkla uyum içindeki iyi partiler olup olmadığı sorusuna bu videoyla yanıt vermeye çalışacağım" diyerek şöyle devam ediyor:

"CDU'lu siyasilerin nasıl yalan söylediklerini, işlerini yapmak için temel ehliyetten nasıl yoksun olduklarını, nasıl uzmanların net görüşlerinin tam tersine icraat yaptıklarını, nasıl çeşitli savaş suçlarına karıştıklarını, nasıl gençlere karşı propaganda ve yalan kampanyasını seferber ettiklerini, onların siyaseti sayesinde son 10 yılda zenginlerin nasıl daha zenginleşip diğerlerin hepsinin nasıl daha fazla kaybettiğini göstereceğim. Ve binlerce Alman bilim insanının uzman görüşlerine göre CDU'nun güncel şekilde yaşamlarımızı ve geleceğimizi mahvettiğini göstereceğim."