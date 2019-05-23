Wikipedia AİHM'e gidiyor: Türkiye'nin kapatma kararına neden olan içerikler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Vakıf ayrıca, AİHM başvurusuyla birlikte söz konusu yasağın Türk mahkemeleri aracılığıyla kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını ve bununla ilgili olarak Türk yetkililerle görüşüleceğini söyledi.
Vakıf ayrıca, erişimin yeniden sağlanması için 'Ankara'ya baskı yapılacak' kampanyalar organize edileceğini de açıkladı.
'TÜRKİYE'YE KARŞI DAVA AÇTIK'
Wikimedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher de, gazetecilere telefon görüşmesi yoluyla yaptığı açıklamada "Wikimedia, AİHM'de Türkiye'ye dava açtı" ifadeleriyle söz konusu gelişmeleri doğruladı.
Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 2017 yılında aldığı erişim engeli kararında şu ifadelere yer vermişti:
'İÇERİKLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR'
Maher de, Türkiye tarafından siteye erişimin kaldırılması kararının gerekçesi olan içeriklerle ilgili olarak ise "Söz konusu içeriklerin yasal olarak korunan özgür ifade kapsamında olduğuna inanıyoruz" dedi.
Vakfın direktörü Stephen LaPorte de, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin aldığı kararda 'tam olarak hangi kısmın illegal sayıldığının gösterilmediğini' söyledi.
Wikimedia ayrıca, tüm dillerde erişimin engellendiği Çin'de de yasağın kaldırılmasının yolunu arayacaklarını açıkladı.
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