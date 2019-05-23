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18:31 23 Mayıs 2019
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    Wikipedia

    Wikipedia AİHM'e gidiyor: Türkiye'nin kapatma kararına neden olan içerikler ifade özgürlüğü kapsamındadır

    © AP Photo / Eric Risberg
    Avrupa
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    Wikipedia'yı yöneten Wikimedia Vakfı tarafından, Türkiye'nin Wikipedia'ya erişim yasağının kaldırılması üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunuldu.

    Wikipedia
    © AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE
    Wikipedia kararının gerekçesi ortaya çıktı
    Wikipedia ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı, 2017'nin Nisan ayından bu yana Türkiye'de yasaklı olan Wikipedia ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.

    Vakıf ayrıca, AİHM başvurusuyla birlikte söz konusu yasağın Türk mahkemeleri aracılığıyla kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını ve bununla ilgili olarak Türk yetkililerle görüşüleceğini söyledi.

    Vakıf ayrıca, erişimin yeniden sağlanması için 'Ankara'ya baskı yapılacak' kampanyalar organize edileceğini de açıkladı.

    'TÜRKİYE'YE KARŞI DAVA AÇTIK'

    Wikimedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher de, gazetecilere telefon görüşmesi yoluyla yaptığı açıklamada "Wikimedia, AİHM'de Türkiye'ye dava açtı" ifadeleriyle söz konusu gelişmeleri doğruladı. 

    Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 2017 yılında aldığı erişim engeli kararında şu ifadelere yer vermişti:

    Wikipedia
    © AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE
    Wikipedia, AB'yi protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı
    "İçeriklerin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriklere erişimin engellenmesi nedeniyle internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellemesine dair tedbir kararının, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına, belirtilen internet adresindeki içeriklere erişimin engellenmesi halinde hedeflenen amaç gerçekleşmiş olacağından www.wikipedia.org adlı internet sitesine tümden erişimin kaldırılmasına dair hüküm konulmuştur" 

    'İÇERİKLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR'

    Maher de, Türkiye tarafından siteye erişimin kaldırılması kararının gerekçesi olan içeriklerle ilgili olarak ise "Söz konusu içeriklerin yasal olarak korunan özgür ifade kapsamında olduğuna inanıyoruz" dedi.

    Vakfın direktörü Stephen LaPorte de, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin aldığı kararda 'tam olarak hangi kısmın illegal sayıldığının gösterilmediğini' söyledi.

    Wikimedia ayrıca, tüm dillerde erişimin engellendiği Çin'de de yasağın kaldırılmasının yolunu arayacaklarını açıkladı.

    Etiketler:
    Erişim engeli, Mahkeme, Türkiye, Dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Wikipedia
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