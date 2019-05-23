Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 'sahte asistan' gerekçesiyle 300 bin euro'luk AP borcu

© REUTERS / EVA PLEVIER İngiltere ve Hollanda'da AP oylaması başladı

Fransa'da sahte asistan göstererek maaş ödemesi aldığı belirtilen aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in aldığı 300 bin euro'yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor.

İade talebi üzerine temyize giden Le Pen'e Avrupa adaletinden de ret gelince aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkum edildi.

Le Pen, bu kararı “saçmalık” olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.

Öte yandan, söz konusu asistanın güncel AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi.